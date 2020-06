Se le zanzare non ti danno pace allontanale con gli oli essenziali. Prova la ricetta dello spray fai-da-te antipuntura: addio punture e prurito!

Sei pieno di pizzichi e già non sopporti più le zanzare anche se siamo solo a Giugno? Puoi combattere le zanzare usando gli oli essenziali in modo facile e naturale: scopri quali usare e come creare uno spray fai-da-te antipuntura.

Esistono degli oli essenziali naturali e senza additivi chimici che fungono da ottimo repellente per le zanzare, li conosci?

Oli essenziali repellenti per le zanzare

Gli oli essenziali che allontanano le zanzare sono ottimi per evitare di essere punti ma hanno anche altre proprietà benefiche.

Citronella

Dal sapore intenso e pungente non piace a tutti ma è tra i più efficaci contro le zanzare, infatti è il più conosciuto.

Lavanda

Perfetta per conciliare il sonno sarà utile da usare la sera: eviterà che le zanzare possano ronzarci intorno infastidendo il sacro riposo notturno.

Tea Tree Oil

Efficace contro gli insetti in generale, unite il tea tree oil alla citronella e miscelatelo con altri oli più profumati: ha un odore spiccatamente acidulo.

Eucalipto

Profumatissimo e rinfrescante risulta essere particolarmente efficace per combattere problematiche respiratorie come tosse e bronchite grazie alle sue qualità espettoranti.

Basilico

Il basilico è ottimo per combattere le zanzare soprattutto nelle ore di penombra al tramonto: ha un effetto antidepressivo, provatelo vi tirerà su il morale oltre che allontanare le zanzare!

Menta Piperita

Profumatissima e utile anche contro il naso chiuso da allergia o raffreddore.

Lemon Grass

Sprigiona il massimo dell’efficacia se unito alla citronella. Ha una fragranza fresca ed energizzante, ottima per ritrovare la giusta energia mentale oppure per eliminare odori persistenti in cucina e in bagno.

Melissa

Dall’effetto estremamente rilassante si consiglia di usarla la sera come la lavanda, qualche goccia anche sulle federe dei cuscini e dormirete sonni tranquilli.

Timo Timolo

Una particolare tipologia di Timo che se unito alla Lavanda sprigiona capacità repellenti fantastiche! Molto utile anche per combattere la stanchezza.

Geranio

Super efficace, provate a mettere qualche goccia di olio essenziale nelle candele accese a induzione oppure sulle tende.

Olii essenziali e zanzare: ricetta Spray fai-da-te antipuntura

Potete scegliere voi quali oli essenziali usare, l’importante è mantenere sempre 20-25 gocce di citronella.

In uno spruzzino mettete i seguenti ingredienti e poi miscelate: