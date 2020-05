Basilico: proprietà benefiche per la salute e curiosità

Il basilico è ricco di vitamine e sali minerali, aiuta la digestione e non solo! Proprietà benefiche e curiosità di quest’erba aromatica profumatissima.

Il basilico è un’ erba aromatica molto profumata e ricca di vitamine e sali minerali, mangiarlo apporterà alla salute del vostro organismo innumerevoli benefici.

Possiede ottime proprietà benefiche per la salute e per la bellezza, si consiglia di mangiarlo crudo perché:

ha un sapore più amaro da cotto

le mucose gastriche assorbiranno meglio e più velocemente i principi attivi in esso contenuto

Proprietà benefiche

Quest’erba aromatica verde lucente ha molte proprietà benefiche, infatti è una pianta usata in cucina tanto quanto nella medicina naturale. Possiede:

Proprietà antiossidanti: valido alleato nella lotta contro i radicali liberi Antibatterico e antifungino: ottimo per combattere infezioni batteriche o da fungo come la candida Antinfiammatorio: allevia i sintomi dovuti alle vie respiratorie infiammate Amico della digestione: aiuta a combattere la digestione e la gastrite ma sfiamma anche il colon irritato e favorisce il normale transito intestinale Ricco di vitamine e sali minerali (ferro, zinco, potassio, vitamina C, vitamina E) Se spalmate l’olio essenziale sulla pelle la renderà più elastica! 5 gocce di olio essenziale al basilico nell’acqua della vasca e vi godrete un rigenerante e rinfrescante bagno di bellezza.

Come coltivare il basilico in casa e consumarlo al meglio?

Coltivare una piantina di basilico in casa soprattutto ora che fa caldo è un’idea brillante: lo avrete sempre a portata di mano!

Piantate in un vaso con della terra la piantina, dategli la giusta acqua e la luminosità necessaria. Proteggetelo da intemperie e correnti di freddo: potrebbe gelare o bruciarsi!

Consumatelo crudo per assimilarne tutte le fantastiche proprietà benefiche, ecco 5 idee:

in insalata con lattuga e carote

con della pasta preparando un pesto

con una caprese di pomodori e mozzarella

per aromatizzare l’olio evo lasciatelo in infusione nella bottiglietta di olio

per condire le verdure: peperoni, melanzane, pomodori, patate o fagiolini

Curiosità sul basilico che non sai!

Ecco due consigli pratici per non far annerire il basilico quando cucinate:

non lasciatelo bagnato dopo averlo sciacquato asciugatelo bene non tagliatelo con una lama di metallo o si ossiderà scurendosi e diventando amaro

Il basilico è usato anche per creare essenze e profumi: la famosa fragranza di Salvatore Ferragamo ‘Rinascimento’ ad esempio possiede forti note di basilico che richiamano la Toscana, terra di ispirazione per la creazione di questa profumazione.