Alberto Urso innamorato, beccato in intimità con una ex compagna di squadra (FOTO)

Alberto Urso innamorato, beccato in intimità con una ex compagna di squadra...

Alberto Urso esce allo scoperto, ecco con chi è stato beccato il vincitore di Amici di Maria De Filippi, le foto Chi scatenano il gossip

Il vincitore della scorsa edizione di Amici, Alberto Urso, è stato beccato in spiaggia con la sua presunta fiamma, ecco di chi si tratta.

Alberto Urso: innamorato in spiaggia

La scorsa edizione del programma Amici , ideato e condotto da Maria De Filippi, ha visto trionfare Alberto Urso. Il giovane cantante messinese ha conquistato il pubblico non solo per la sua simpatia e sex appeal ma soprattutto per la sua voce in grado di trasmettere emozioni uniche. Un ragazzo, che fin da bambino, ha dimostrato di aver un grande talento nel canto lirico: nel 2010 ha preso parte a ‘Ti lascio una canzone’, programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici.

Nelle ultime ore impazza il gossip sul web. Il motivo? Il giovane cantante lirico è stato beccato insieme ad un’altra concorrente della passata edizione in atteggiamenti ‘intimi’. Insieme hanno condiviso il percorso all’interno del programma.

Il cantante messinese insieme a Valentina Vernia

I due sono stati beccati dal settimanale Chi in atteggiamenti affettuosi. Le foto pubblicate in anteprima sulla pagina ufficiale del magazine diretto da Alfonso Signorini, mostra Alberto Urso e Valentina Verina che si scambiano teneri sguardi e abbracci. C’è del tenero tra loro due? Questa è la domanda che attanaglia i numerosi fan del talent show di Canale 5. Di certo, le foto mostrano che tra loro c’è molta complicità.

Nel dettaglio, il cantante lirico e la ballerina di hip-hop sono stati avvistati in vacanza in Sicilia, terra di origine di Alberto. Le foto sono state accompagnate dalla seguente didascalia: