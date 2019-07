Maria De Filippi nello scandalo: ‘Facevo l’amore durante la registrazione’

Maria De Filippi: “Faceva l’amore durante la registrazione”, il talent show della conduttrice milanese nella bufera, ecco cosa è successo

Amici, il seguitissimo programma di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi finisce nella bufera per alcune dichiarazioni, ecco di cosa si tratta.

Maria De Filippi: Amici nella bufera

Da alcune ore circola in rete una notizia che ha stupito i numerosi fan del talent show condotto da Maria De Filippi. La 18° edizione del programma di Canale 5 ha registrato un enorme successo, in termini di ascolti, e ha visto trionfare il cantante siciliano Alberto Urso. Nel dettaglio, la clamorosa indiscrezione non riguarda l’edizione che si è appena conclusa ma quella del 2010.

In una passata intervista, Valerio Pino, ballerino professionista del programma ha dichiarato di aver fatto l’amore nei camerini e anche durante la puntata. Il giovane ballerino ha preso parte a diverse edizione della trasmissione ma dopo queste dichiarazioni i rapporti con la produzione si sono incrinati. Durante l’intervista, Valerio Pino ha confessato un retroscena sulla passata edizione di Amici affermando di aver avuto rapporti sessuali con un altro uomo nei camerini anche durante la diretta:

“Lo facevamo ovunque, nei camerini anche durante la puntata”

Le dichiarazioni dell’ex ballerino di amici

In una passata intervista, riporata dal sito caffeinamagazine.it , si legge quanto dichiarato da Valerio Pino, svelando i reali motivi che l’hanno portato a dire addio alla trasmissione. Nel dettaglio, il giovane ballerino afferma di essersi comportato malissimo con il programma in quanto ha dichiarato di aver fatto sesso nei camerini e, per tale motivo, gli hanno chiuso le porte.

Valerio Pino ha partecipato ad altre edizioni dopo quanto affermato ma ha continuato a comportarsi male: