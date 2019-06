Antonella Clerici fatta fuori dalla Rai: la decisione definitiva del colosso televisivo

La nota conduttrice Antonella Clerici, ‘fatta fuori dalla Rai’: l’indiscrezione del Colosso televisivo

Antonella Clerici è una delle conduttrice più amate e seguite dal pubblico italiano.

Nelle ultime ore sta circolando però una notizia che non farà piacere ai telespettatori.

Secondo quanto trapelato, l’ex conduttrice de ‘La prova del cuoco’ dal Colosso sito in Viale Mazzini, non sarebbe ancora presente nei palinsesti della prossima stagione autunnale.

Antonella Clerici senza programmi: ‘Cancellato anche Sanremo Young’

Secondo quanto emerso, la Rai avrebbe addirittura cancellato il format canoro ‘Sanremo Young’, presentato proprio dall’Antonellina Nazionale, per la quale, probabilmente non ci sarà spazio per l’intera stagione autunnale.

Nonostante, spiega tvBlog, abbia firmato un contratto di esclusiva con la Rai fino ad Agosto 2020.

Il contratto in essere prevederebbe una consulenza per ‘La prova del cuoco’ e altri programmi in prima serata, di cui al momento non vi è ombra.

Colpa dell’insuccesso del ‘re-boot’ di Portobello? Quale sarà il destino di Antonella Clerici?

Come è noto la conduttrice, regina di ascolti, abbandonò qualche anno fa ‘La Prova del cuoco’, il format culinario di cui è la madrina fondatrice e che ha rappresentato un gran successo per i successivi 18 anni.

Dovette farlo, in quanto si rese conto di star trascurando gli affetti più cari, soprattutto la sua piccola Maelle.

Per questa ragione ha deciso di accantonare a malincuore un impegno ingombrante e quotidiano come quello de ‘La Prova del Cuoco’ per dare spazio ad appuntamenti settimanali.

Ritornando al contratto che vincola la Clerici sino al 2020 alla Rai, per il momento il Colosso non prevede progetti per l’ex conduttrice di Portobello e San Remo Young.

Ma magari è possibile che nel corso dei mesi riuscirà, la Rai, sicuramente a trovare un progetto che le si addica e che faccia rientrare il suo sorriso, allegria e carisma nelle case degli italiani.