Amici, Alex in lacrime da Cosmary la confessione: “Non c’è mai stato”

Ad Amici 21, sembra che sia nata una nuova coppia, stiamo parlando proprio di Cosmary e Alex. Nelle scorse ore lui si è lasciato andare ad una confessione davvero intima: scopriamo di più.

Quando nasce una bella complicità non si può frenare, è impossibile. Alex e Cosmary sono sempre più vicini e proprio poco fa hanno dimostrato che la loro amicizia si sta trasformando in un rapporto solido e importante: ecco cosa è accaduto.

Amici, Alex e Cosmary sempre più vicini

In questi ultimi giorni il rapporto tra Alex e Cosmary sta attirando l’attenzione del pubblico. La nuova ballerina ha portato un clima di allegria e spensieratezza nella casetta di Amici 21, e sembra che il cantante sia davvero attratto dalla sua energia positiva.

I due, infatti, trascorrono tantissimo tempo insieme e a volte si isolano dal gruppo per parlare e conoscersi meglio. Ormai si sta instaurando un vero rapporto di amicizia che secondo alcuni potrebbe sfociare anche in una relazione.

Ma il problema è che Alex ha una ragazza fuori che lo sta aspettando, si tratta della sua fidanzata Chiara. A quanto pare la giovane non ha preso bene le attenzione che il suo fidanzato dà alla bellissima Cosmary, dato che ha cancellato tutte le loro foto sul suo profilo social.

Sicuramente non sarà nemmeno entusiasta di ciò che è accaduto nelle scorse ore, perché il cantante ha aperto il suo cuore alla ballerina, confessandole un particolare importante della sua vita: scopriamo di più.

La sconcertante rivelazione

Durante la giornata Cosmary e Alex trascorrono moltissimo tempo insieme per parlare, anche di discorsi importanti e soprattutto intimi. Poco fa lui ha parlato alla ballerina di un momento particolare della sua vita. Il giovane ha conosciuto suo padre solamente a 15 anni, una situazione che lo ha fatto davvero molto soffrire:

“Lo avevo visto anche prima, ma per me era semplicemente un amico. Eravamo lontani perché lui dopo la separazione ha scelto di tornare a vivere in Inghilterra”.

Ora i due fortunatamente hanno un bel rapporto, ma non è stato facile per Alex affrontare un periodo del genere: “Mio padre non c’era sempre”. Un racconto che ha avvicinato ancor di più Cosmary e Alex, non ci resta che aspettare per vedere cosa succederà.