Amici, LDA distrutto per i genitori: “Quel dramma con cui convivo”

Il giovane allievo del famigerato programma Amici si confida pubblicamente e parla della relazione del padre e della madre. Tutti i retroscena: ecco cosa ha detto LDA riguardo la sua infanzia.

Alla rinomata scuola di ballo e di canto possono prendervi parte anche volti molto piccoli, solitamente l’età media degli allievi è di circa 18 anni. Delle volte questi vengono visti come semplici ragazzi in cerca di successo, in realtà però sono molto di più. D’altronde nessuno, soprattutto con il mestiere che sperano di svolgere, ottiene il successo se non ha nulla da raccontare. Il giovane ragazzo è il figlio di famigerato cantante italiano, il quale ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana negli anni.

Lui è Gigi D’Alessio ed ormai tutti siamo al corrente di ciò che successe molti anni fa quando. Vedere i propri genitori separati, per quanto questo possa semplificare molte cose, porta con sé innumerevoli episodi che forse un bambino non vorrebbe mai ricordare.

LDA e la confessione fatta pubblicamente ad Amici riguardo la separazione dei suoi genitori: tutti i retroscena

Quando due persone non provano più lo stesso sentimento è giusto che queste tornino a vivere in cerca di quel qualcosa o qualcuno che faccia battere loro forte il cuore. La situazione però si complica quando dall’amore ormai perduto nascono dei figli. Per quanto due persone possano fare del loro meglio, la separazione di due genitori è seguita inevitabilmente da sentimenti contrastanti ed il giovane ragazzo ne sa qualcosa.

Luca tende spesso a non far trapelare nulla su quanto accaduto nel suo passato poiché evidentemente qualcosa lo turba tuttora. Quando però il ragazzo si esibisce, porta con sé tutte le emozioni contrastanti che tende tanto a nascondere. Durante un’esibizione infatti, davanti a tutti maestri ed al pubblico presente in studio ed a quello da casa, il ragazzo ci ha raccontato un piccolo pezzetto di sé facendo sua una canzone incredibile.

“Io che a volte avrei voluto una famiglia normale, mangiare insieme ad una cena di Natale. Vedere al mio fianco mia madre e mio padre, dire una poesia ma senza poi scappare. Ma cosa prova un genitore quando vede un figlio 48 ore. [..] Il divorzio non è giusto come credevo”

Queste sono le strofe aggiunte dal ragazzo sul fantastico brano dei “Gemelli Diversi”, il quale si chiama “Un attimo ancora”. Inutile dirlo, tutti i presenti si sono commossi sentendo queste fragili parole.

