GF Vip 6, Alex e Soleil inarrestabili: lui la tocca lì | “Lei è senza dignità”

Nella sesta edizione del GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge sono i protagonisti indiscussi. Poche ore fa l’uomo si è lasciato andare e la sua mano è finita proprio lì: scopriamo di più.

I due gieffini hanno lasciato i telespettatori completamente allibiti. Con estrema disinvoltura hanno creato una scenetta a luci rosse, imbarazzando anche gli altri concorrenti che erano lì ad assistere a tutto: scopriamo di più.

GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge: una coppia artistica

Ormai il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge è al centro dell’attenzione continuamente. Ogni giorno che passa i due si avvicinano sempre di più, soprattutto dopo l’ultima puntata, quando l’attore ha scoperto il tradimento di sua moglie Delia Duran.

Soleil per lui non è solamente un’amica speciale, ma è diventata un punto di riferimento, infatti, nelle scorse ore quando il noto volto di Centovetrine ha minacciato nuovamente di uscire dalla Casa più spiata d’Italia, lei è riuscita a calmarlo e a farlo ragionare.

I due ormai sono super legati e sembra che siano passati da un’amicizia artistica ad un amore artistico, dato che ormai non si fanno problemi a mostrarsi in atteggiamenti molto intimi, proprio come nelle scorse ore.

Alex e Soleil: la scena a luci rosse

Durante una semplice serata di spensieratezza, Alex Belli e Soleil Sorge sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione. I due mentre stavano chiacchierando con Manuel e Lulù hanno dato “spettacolo” con una scena a luci rosse che ha lasciato tutti senza parole.

L’attore, tra una risata e l’altra, le ha strizzato i capezzoli mentre scherzava sulla grandezza del seno di Soleil:

“È piatta!”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto autoironica, infatti, si è messa a ridere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIG(Very Important Gossip) (@vig_officialgossip)

Manuel e Lulù che erano presenti si sono trovati in un momento un po’ imbarazzante e sul web non sono mancati i commenti del tipo

“Che squallore”, “Lei è senza dignità“ oppure “C’è un limite a tutto…”

In molti non hanno trovato divertente il gesto di Alex e la reazione di Soleil. Sicuramente nella prossima puntata Alfonso Signorini non perderà l’occasione per parlarne e chiedere spiegazioni per questo gesto un po’ inopportuno.