Alex Belli deciso a lasciare Delia Duran, la confessione fatta a notte fonda alla gieffina Soleil. Tutti i retroscena della decisione presa dal vippone all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il concorrente del Grande Fratello Bip ha combinato un bel pasticcio all’interno della casa, la sua contorta relazione con la gieffina Soleil è ormai solla bocca di tutti. Definiti inizialmente amici, oggi sono tutt’altro. Gli sguardi intensi e le varie coccole infatti non celano una semplice amicizia. Più volte il ragazzo ha confessato di provare un grande affetto nei confronti di lei, successivamente ha poi ammesso di amarla infinitamente. In tutto questo però la moglie Delia non viene affatto accennata.

I due concorrenti hanno ormai superato il limite, il vortice da lui stesso creato però lo sta risucchiando lentamente. Nella scorsa puntata infatti il gieffini ha assistito ad una scena sconvolgente.

Alex Belli deciso più che mai a mollare la moglie Delia così da poter stare tranquillamente con la gieffina Soleil

La puntata era quasi giunta al termine e, il conduttore Alfonso ha chiesto ai vari partecipanti presenti all’interno della casa di poter lasciare i diretti interessati da soli. Successivamente Alfonso ha mostrato loro alcuni scatti che che hanno gelato il sangue dei due vipponi. Delia Duran tra le braccia di un altro uomo mentre si scambiano dei baci molto passionali. La donna alcune settimane fa infatti aveva espressamente detto di esser stanca dell’assurdo comportamento del concorrente, la donna ha perfino lasciato la casa a Milano in vivevano insieme. Ovviamente Alex era all’oscuro di tutto.

Qualche piccolo dettaglio però gli ha fatto capire supporre un allontanamento della moglie. Lui ha sempre affermato che il suo comportamento è sempre stato sincero ed oltretutto colmo di rispetto nei confronti della donna che lo attendeva a casa.

Inoltre ha pensato che le immagini viste in realtà siano fake, ovvero realizzate proprio per far gossip. Per questo infatti ha pensato bene di lasciarla definitivamente, poiché a suo dire, ciò che ha fatto la donna non rientra nei suoi ideali. Ha infatti detto:

“È dura quella cosa che ti sto dicendo ma, o esco e vado a rimettere apposto le cose o assolutamente chiamo Delia e le dico che la nostra storia è finita. Perché quella roba li non mi rappresenta.”

Attualmente però il gieffino sta ancora pensando a quale strada prendere.