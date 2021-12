Alex Belli non ha intenzione di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni, il gieffino ha un accordo con gli autori. Che cosa bolle in pentola? Sicuramente qualcosa di grosso.

Per settimane si è mormorato di un improvviso addio di Alex Belli al famoso reality di Cinecittà. Arriva un’indiscrezione che smentisce i rumors che si sono rincorsi per tanto tempo. Ecco che cosa sta accadendo.

Alex Belli ha un accordo con gli autori?

Alex Belli è il protagonista indiscusso della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Da settimane è al centro dell’attenzione insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. Questo triangolo amoroso che si è venuto a creare, sta facendo tanto discutere e sta attirando critiche e giudizi non soltanto nella casa ma anche fuori da essa.

Da settimane circolano voci su un presunto abbandono del reality da parte del fotografo, il quale, pare, sia stanco di insinuazioni sul suo conto che starebbero avendo risvolti importanti nella sua vita privata fuori dal game show.

Secondo alcune indiscrezioni, il gieffino avrebbe stretto un accordo con gli autori. Che cosa bolle in pentola? Cerchiamo di fare luce su questa vicenda misteriosa.

Il confessionale svelato dell’attore

Lunedì è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6: scoppiettante e ricca di colpi di scena, si è conclusa con un picco di ascolti più che positivo. A tener banco è ancora una volta la storia tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Tuttavia, prima della messa in onda, è accaduto qualcosa di particolare. A svelare un retroscena inedito è lo stesso fotografo che ha fatto delle confessioni inattese a Soleil Sorge. Che cosa ha dichiarato il gieffino?

Alex Belli ha rivelato alla Sorge che prima della diretta si è recato in confessionale per parlare un po’ con gli autori. Più volte il fotografo ha manifestato il desiderio di lasciare il gioco per raggiungere Delia. Questa sua intenzione non è andata giù però alla produzione che ha cercato di fare chiarezza su questa situazione.

Belli ha dichiarato che gli autori gli hanno chiesto di non andar via perché è un personaggio che ha ancora tante cose da raccontare. La produzione ha voluto sapere poi alcuni dettagli di una lettera che il fotografo ha scritto a Soleil temendo che si trattasse di una lettera d’addio.

LEGGI ANCHE—> Alex Belli derubato da un concorrente del GF Vip 6: “Tirate fuori le palle”| Scene mai viste

L’attore li ha rassicurati affermando che nella lettera scritta ripercorre semplicemente il percorso vissuto con l’influencer italo-americana. Però, ha anche dichiarato che se Delia tornasse in casa e gli chiedesse di lasciare la trasmissione, lui non esiterebbe ad abbandonare il reality. Cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere la prossima puntata.