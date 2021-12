Delia Duran, scoop pazzesco: bacio con la lingua con lui | “Alex tradito impazzisce, oggi uscirà”

Nelle scorse ore Delia Duran, la moglie di Alex Belli, è stata beccata insieme ad un altro uomo. I due si sono baciati appassionatamente davanti a tutti: scopriamo di più.

Se prima il pubblico attaccava Alex Belli per il suo comportamento irrispettoso nei confronti di Delia Duran, ora c’è da mettersi le mani nei capelli. La modella venezuelana è stata beccata mentre baciava un altro uomo e non è apparso affatto un “bacio artistico”. Ora cosa succederà? Scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.

Delia Duran e Alex Belli, sempre più vicini alla fine

In queste ultime settimane si parlava del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Ora però non sono più in tre, bensì in quattro. Mentre il noto volto di Centovetrine, si sta vivendo la sua “amicizia speciale” all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sua moglie ha deciso di “vendicarsi”.

Infatti, in assenza di suo marito, la modella venezuelana ha trascorso una romantica serata con un altro uomo. Attualmente Alex Belli è sicuro del fatto che Delia è tranquilla e che capirà il rapporto che c’è con Soleil Sorge, infatti, recentemente ha dichiarato:

“Ci ho messo 38 anni a trovare una persona libera come Delia. Noi ci siamo sposati promettendoci un amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, feste con amici. (…) Il kiss freeze sono delle sciocchezze a confronto.”

Ormai la situazione sembra complicarsi ogni giorno di più e sicuramente per l’attore non sarà facile quando scoprirà cosa è accaduto tra Delia Duran e un giovanissimo imprenditore: la foto del bacio è clamorosa.

Il terribile tradimento

È stata paparazzata la moglie di Alex Belli a cena con un altro uomo. Secondo quanto riportato, i due hanno trascorso una serata molto intima nel ristorante argentino di Milano “El Carnicero”.

Dopo una semplice chiacchierata su dei divanetti, sono passati a un bacio molto passionale. Come possiamo vedere dalle foto, sembrano molto affiatati e complici. La domanda sorge spontanea, si tratta di una vendetta oppure di un ingenuo conforto? Non importa, perché le immagini parlano chiaro e sicuramente Alex Belli non affronterà una puntata semplice stasera.

Ma siamo sicuri che ci sarà Soleil Sorge ad aiutarlo e a mettere insieme i pezzi del suo cuore, dato che quando Alfonso Signorini gli mostrerà queste foto, sarà davvero un brutto colpo per lui.