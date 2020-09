Pelle meravigliosa in un baleno con la zucca. Ecco 3 fantastici rimedi di bellezza

Pelle meravigliosa in un baleno con la zucca. Ecco 3 fantastici rimedi...

Scopri come ottenere una pelle meravigliosa, tonica e lucente in poco tempo grazie alla Zucca. Ecco 3 fantastici rimedi naturali di bellezza.

La zucca è un ortaggio tipico della stagione autunnale molto apprezzato per la sua versatilità in cucina ottima per preparare gustose pietanze salate e golosi dolci.

Fa bene alla salute mangiarla spesso: è ricca di vitamine, favorisce la digestione e anche la perdita di peso.

Se utilizzata come cosmetico naturale donerà alla tua pelle e ai tuoi capelli una lucentezza, un nutrimento e una bellezza davvero unici.

Scopri come e perché utilizzare la zucca come rimedio naturale per la cura di pelle e capelli.

Zucca, la verdura che ti fa bella

Non sempre è un ortaggio comodo da pulire poiché la buccia dura e coriacea spesso può rivelarsi difficile da eliminare ma ciò nonostante è amato e apprezzato da grandi e piccini.

Il sapore dolciastro e corposo di quest’ortaggio è fantastico: perfetto per preparazioni sia dolci che salate.

I benefici che potrete avere mangiando la zucca più spesso sono davvero molteplici: digestione migliore, libido aumentata, perdita di peso e non solo.

Di un colore energico e luminoso, un sapore tenue e dolce, una consistenza morbida e avvolgente, cosa chiedere di più da un ortaggio?

Quasi tutti conoscono almeno 1 ricetta con la zucca davvero deliziosa ma solo pochi sanno che può essere l’ingrediente basilare per creare 3 rimedi fantastici per la cura di pelle e capelli.

Essendo ricca di vitamine, specialmente di vitamina C, aiuta la trama della pelle ad essere elastica: sarete luminose e avrete un aspetto disteso con poche applicazioni.

Anche i capelli ne gioveranno: se sono spenti e disidratati da mare e salsedine torneranno ad essere morbidi e lucenti.

Anche i semi di zucca sono importantissimi per la salute del corpo, specialmente per coloro che soffrono di glicemia alta.

3 rimedi per la pelle e i capelli con la zucca

Maschera viso purificante e nutriente

Con la zucca potete creare una maschera viso davvero ottima per una skin care naturale ed efficace.

Prendete della zucca pulita e cuocetela in forno, ne basteranno 2 manciate per creare 1 maschera. Una volta cotta strizzatela per togliere l’eccesso di siero e poi frullatela con 2 cucchiai di miele e 1/2 cucchiaio di olio di cocco.

Mettetela in frigorifero per 3 ore e poi spalmatela sul viso (già deterso). Lasciate agire la maschera per 30 minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

Le proprietà benefiche della zucca fungeranno sia da agente detox purificando la pelle da brufoli e punti neri ma anche da emolliente donandogli morbidezza e luminosità.

Scrub viso e corpo energizzante

Unite in una ciotola 1 manciata di purea di zucca cotta, 1/2 cucchiaio di miele e 3 cucchiai di zucchero di canna. Mescolate con una forchetta e lo scrub sarà pronto. Utilizzatelo in doccia sulla pelle già detersa e bagnata affinché i cristalli di zucchero si sciolgano facilmente mentre strofinate lo scrub su tutto il corpo.

Otterrete una pelle luminosa e priva di cellule morte, sarà totalmente rigenerata. Se lo utilizzate sul viso evitate di applicarlo su collo e contorno occhi.

Maschera emolliente e lucidante per capelli

Unite 2 cucchiai di purea di zucca già privata del siero in eccesso, 4 cucchiai di olio di cocco e mescolate per amalgamare bene gli ingredienti. Ricoprite i capelli già puliti con questa maschera e lasciate che agisca per 30 minuti prima di risciacquare.

Concentratevi sulle lunghezze e sulle punte poiché sono sempre più sofferenti e rovinate rispetto alla radice. Ripetete l’applicazione della maschera 2 volte a settimana.

I capelli saranno molto lucenti e brillanti dopo solo 4 applicazioni: il fusto sarà rigenerato e più forte, alla luce saranno visibilmente più luminosi del solito e anche al tatto avranno una morbidezza piacevole.