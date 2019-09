I benefici per la salute della zucca: ecco i suoi poteri curativi

Zucche: la loro carne e semi ricchi di vitamine e sostanze nutritive possono migliorare la tua vita amorosa, favorire la perdita di peso e levigare la pelle.

Ti fa sembrare più giovane

Secondo la Mayo Clinic, le zucche sono una straordinaria fonte di vitamina A, un nutriente anti-invecchiamento che avvia rapidamente il processo di rinnovamento cellulare della pelle e aumenta la produzione di collagene per una pelle liscia e giovane.

Perdita di peso

Una tazza di verdura arancione fornisce una sana dose di fibra – circa tre grammi – con solo 50 calorie e senza grassi. I cibi ricchi di fibre promuovono la sazietà; Poiché il tuo corpo impiega più tempo a digerirli, potrebbero incoraggiarti a mangiare meno nel complesso.

Migliora la tua vita sessuale

zinco (un quarto di tazza contiene quasi il 17% del fabbisogno giornaliero). Il minerale sembra svolgere un ruolo nella salute sessuale degli uomini, tra cui Discovery Fit and Health. I semi di zucca forniscono una buona dose di(un quarto di tazza contiene quasi il 17% del fabbisogno giornaliero). Il minerale sembra svolgere un ruolo nella salute sessuale degli uomini, tra cui fertilità , potenza e desiderio sessuale, secondo

Migliora la salute della prostata

All’inizio del XX secolo, le persone hanno usato semi di zucca per trattare i sintomi della prostata ingrossata.

Contengono composti protettivi chiamati fitosteroli, che possono aiutare a ridurre la prostata.

Tratta i vermi intestinali

I semi di zucca possono anche aiutare il tuo corpo a sbarazzarsi di cattivi parassiti intestinali che possono farti ammalare, secondo il farmacista registrato Debbie Edson.

Sono stati tradizionalmente usati per questo scopo dai nativi americani; Ancora oggi, i semi di zucca sono usati per trattare la tenia in alcune parti dell’Africa.

Non ci resta, dunque, che sfruttare tutti i benefici nella zucca al fine di migliorare la nostra salute, con un’alimentazione che includa anche questo importante alimento color arancione che – oltre al sapore – è un’ottima fonte di giovinezza e ha tanti benefici per la salute.