Semi di zucca, ecco perché sono così importanti per la salute

Ecco tutti i benefici dei semi di zucca sulla salute.

Cosa sono i semi di zucca?

I semi di zucca sono semi verdi commestibili, piatti, di forma ovale. Se rimossi dalla polpa di una zucca, possono essere sciacquati e arrostiti, sia da soli che combinati con altri sapori come oli e spezie, per creare uno spuntino delizioso e croccante.

Benefici nutrizionali dei semi di zucca

Possono essere piccoli, ma i semi di zucca sono piccoli propulsori di nutrienti e benefici per la salute. Come le noci, i semi di zucca sono un’ottima fonte di proteine ​​e grassi insaturi, incluso l’omega-3.

Contengono anche una buona gamma di nutrienti tra cui ferro, selenio, calcio, vitamine del gruppo B e beta-carotene, che il corpo converte in vitamina A.

Sono un’ottima fonte naturale di magnesio e zinco. Solo un cucchiaio di semi di zucca fornisce:

• Quasi 1 mg di zinco – l’indennità giornaliera raccomandata è di 9,5 mg per gli uomini e 7 mg per le donne.

• 40 mg di magnesio – l’indennità giornaliera raccomandata è di 300 mg per gli uomini e 270 mg per le donne.

I semi di zucca possono aiutare a gestire il diabete?

Uno studio sugli animali del 2011 ha scoperto che i semi di zucca, insieme ai semi di lino, possono essere utili per prevenire complicazioni diabetiche, come colesterolo alto e livelli di zucchero nel sangue.

Uno studio successivo ha anche scoperto che i semi di zucca contengono proprietà ipoglicemizzanti che potrebbero aiutare i diabetici a gestire meglio i livelli di zucchero nel sangue.

I semi di zucca possono migliorare la pressione sanguigna?

Essendo un’ottima fonte di magnesio, i semi di zucca possono aiutare a regolare la pressione sanguigna come parte di una dieta sana, ma sono necessarie ulteriori ricerche sul ruolo del magnesio in questo settore.

I semi di zucca possono aiutarti a dormire meglio?

Il magnesio è necessario per la normale regolazione del sonno e quindi consumare semi di zucca, che sono una buona fonte di magnesio, può aiutare a migliorare il sonno.

I semi di zucca fanno bene alla salute del cuore?

I semi di zucca sono una buona fonte di grassi insaturi, incluso l’acido alfa-linolenico (ALA). Ci sono state buone prove che il consumo di semi di zucca, a causa del loro contenuto di ALA, potrebbe essere benefico per il cuore e la prevenzione delle malattie cardiovascolari come parte di una dieta equilibrata.

Uno studio del 2011 ha anche scoperto che l’olio di semi di zucca ha contribuito a migliorare i livelli di colesterolo nelle donne in postmenopausa.

I semi di zucca possono aiutare a proteggere dal cancro?

Sebbene non esistano singoli “super alimenti” in grado di prevenire il cancro e alcuni fattori di rischio per il cancro non siano correlati alla dieta, esistono prove del fatto che una dieta sana può ridurre il rischio di cancro.

I semi di zucca sono una buona fonte di antiossidanti, che aiutano a eliminare i “radicali liberi” che possono danneggiare le cellule.

Uno studio – in particolare – ha scoperto che i semi di zucca erano associati a un rischio significativamente ridotto di carcinoma mammario nelle donne in postmenopausa, rispetto a nessun consumo, e un secondo studio ha dimostrato che possono anche aiutare a proteggere anche le donne in pre-menopausa.

I semi di zucca fanno bene alla salute della vescica?

Uno studio del 2014 ha scoperto che l’olio di semi di zucca, estratto da semi di zucca, potrebbe avere il potenziale per prevenire o curare i disturbi urinari. Sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore.

Puoi essere allergico ai semi di zucca?

Sì, anche se un’allergia ai semi di zucca è rara e non sono considerati alimenti altamente allergenici, a differenza dei semi di sesamo.

Tuttavia, se sei preoccupato per le allergie ai semi, consulta sempre il tuo medico di famiglia prima di introdurli nella tua dieta.