‘Ylenia stava partorendo…’: Yari svela particolari inediti a 26 anni dalla scomparsa

Yari sente la sorella Ylenia per telefono? Il nuovo post sui social è un messaggio su di lei: da brividi

Yari è il fratello minore di Ylenia alla quale era molto legato, motivo per cui non ha mai smesso di cercarla insieme alla madre. Ora ha fatto intender che potrebbe essere in contatto con Ylenia dopo le nuove voci che dicono possa essere ancora viva.

La scomparsa di Ylenia

Il caso di Ylenia Carrisi è sempre al centro delle cronache, soprattutto a seguito di alcuni servizi della televisione o gli avvistamenti a Santo Domingo. Entrambi hanno segnato ancora Albano e Romina, per via delle notizie non esatte su Ylenia data da questi servizi, riguardo a quanto fatto prima della scomparsa.

Yari ha confidato a Maurizio Costanzo che lui spera ancora, dato che non ci sono prove che Ylenia sia morta.

Il post su Instagram

Yari ha condiviso degli scatti con Ylenia che la ritrae giovane in uno dei viaggi di famiglia nel mondo. Un momento condiviso in famiglia, quando ancora erano uniti. Yari ha parlato della sorella a cuore aperto nella trasmissione di Lorella Boccia “Rivelo”:

“Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro.”

Traspare la speranza di rivedere la sorella. Yari ha proseguito dicendo che

“Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo dopo la sua sparizione forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”.

Questo è successo dopo che Yari ha fatto un viaggio in America nel Sud, che ha seguito il viaggio che fece la sorella Ylenia. Il viaggio è durato circa un anno e sembra che dopo la sua conclusione, Yari è più sereno ed ha accettato che la sorella voglia restare lontana dalle luci della ribalta.

Per questo motivo in molti pensano che Yari sia riuscito a trovare Ylenia. Un altro indizio è l’allontanamento dal padre, arrivando a cambiare il cognome sui social, mettendo quello della madre, perché Albano è convinto che sia figlia sia morta.

Il messaggio sui social

Una scomparsa che continua a far parlare. Questa volta è un post sui social ad evidenziare alcuni dettagli della personalità della primogenita del noto duo.

La Carrisi, secondo quanto condiviso dallo stesso Yari, aveva un carattere molto particolare. Era ironica e intelligente e spesso partoriva scherzi dopo lunghi silenzi.

Parole che riempiono il cuore di malinconia.