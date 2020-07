‘Ylenia è sposata e vive a Santo Domingo’, Romina Power sconvolta dalla Tv spagnola: “Sono sgomenta”

Le ultime news sulla figlia di Al Bano e Romina Power hanno sconvolto i fan della nota coppia

Romina Power è furiosa e si scaglia contro le nuove trasmissioni fatte sul caso della sparizione della figlia Ylenia. Le sue parole sono dure, ma comprensibili per una madre che vede in continuazione l’immagine della figlia sfruttata e soprattutto il recente lutto vissuto:

“Ricostruzioni raccapriccianti. […] Basta speculazioni sulla scomparsa di mia figlia”

La trasmissione televisiva

La nuova trasmissione nel mirino delle prole di fuoco di Romina Power è stata prodotta dalla televisiva spagnola. Si è fatta l’ennesima speculazione sulla scomparsa su Ylenia Carrisi e la madre si è fatta sentire definendo il programma:

“Tre ore di inesattezze e di raccapriccianti ipotesi”

Queste sono le parole dedicate dall’attrice e cantante al programma “Lazos de Sangre”, che ha dedicato un’intera puntata alla famiglia Carrisi, senza ovviamente tralasciare la vicenda di Ylenia.

Il comunicato di Romina

Romina Power per esprimere il suo disappunto attraverso un comunicato stampa, nel quale addirittura si dice fortemente provata dalla visione. L’episodio di “Lazos de Sangrè” è andata in onda il 24 giugno alle ore 22.05 del 24 giugno 2020.

“Sono sgomenta; quante persone hanno parlato di me, di Albano e di mia figlia Ylenia senza conoscere i dettagli, avanzando illazioni e fornendo dati errati.”

Prosegue mostrando tutto il suo comprensibile disappunto

“Nessuno mi ha contattato per conoscere la mia verità e la speculazione sul tema di mia figlia in TV questa volta ha toccato il fondo e deve terminare una volta per tutte. Non sono ancora morta. Avrebbero potuto incontrarmi per intervistare anche me. Quando terminerà questo martirio?”

Il comunicato si conclude dicendo che Romina Power ha informato i suoi legali in modo che possano occuparsi della questione:

“A seguito dell’accaduto e a tutela della famiglia Power-Carrisi informiamo che sono state intraprese le opportune iniziative legali nei confronti della trasmissione e del suo presentatore.”

In effetti, sono tantissime le storie che circolano in Tv, sulle riviste e anche in rete sul possibile destino della primogenita della coppia. Romina ha voluto mettere i puntini sulle i una volta per tutte ed ha dovuto fare ricorso ai legali per mettere a tacere le illazioni e le ricostruzioni diaconesse della storia di Ylenia.