Ylenia Carrisi negli studi di Telecinco e l’avvistamento di Lydia Lozano: “Ylenia è viva ed è a Santo Domingo”

Nei giorni scorsi è andata in onda una vera e propria sfida spietata nella televisione spagnola. Lì la chiamano “la madre di tutte le bombe” e si svolge tra il magazine di gossip di Telecinco, Sálvame, il game show di Antena 3, Pasapalabra. Telecinco ha accettato la sfida, giocandosi una carta che fa sempre breccia nei cuori del pubblico, il caso di Ylenia Carrisi.

La verità al poligrafo

Il canale spagnolo ha rispolverato la tragica storia della figlia della coppia di cantanti Al Bano Carrisi e Romina Power. Di Ylenia Carrisi si sono perse le tracce molti anni fa, mentre la giovane si trovava in America.

Il programma ha ora svelato un segreto. Nel 2005, presso gli edifici di Mediaset, in quello stesso studio e con una squadra ridotta di persone, sarebbe stato effettuato un poligrafo segreto a Lydia Lozano.

Lydia Lozzano è una giornalista che sollevò un polverone intorno alla scomparsa della giovane Carrisi. Il poligrafo era stato effettuato alla donna proprio per scoprire cosa accadde realmente a Ylenia Carrisi.

“Quello che è accaduto lasciò segnati tutti i presenti. Il programma ha avuto accesso ora a quel poligrafo.”

Ha affermato in diretta il conduttore del programma, senza svelare, però, ulteriori particolari.

L’avvistamento di Ylenia Carrisi

La giornalista Lydia Lozano, ospite di Telecinco, aveva sollevato un caso clamoroso, affermando all’epoca che Ylenia sarebbe stata viva e vegeta e a Santo Domingo.

Il padre Al Bano, sempre stato sul piede di guerra contro presunti avvistamenti, pare non abbia rilasciato commenti al riguardo.

Oggi, la stessa giornalista, ospite a Telecinco, afferma di non poter svelare i segreti riguardanti Ylenia Carrisi, per via di un patto di riservatezza stretto in precedenza. Una doccia gelata per il conduttore Jorge Javier Vázquez, che si aspettava che la donna avrebbe parlato.

Gli ascolti, però, volano lo stesso, e “Sálvame vs Pasapalabra” termina con la vittoria di Telecinco, che mette KO Antena3, raccogliendo uno share del 19.5%.