‘Kate ha un altro uomo’ William lo caccia da palazzo: la stessa fine di Lady Diana

La possibile crisi tra William e Kate preoccupa i sudditi ed ora emergono indiscrezioni che svelano una causa impensabile. Ecco chi sarebbe il motivo

Il Duca e la Duchessa di Cambridge William e Kate, non starebbero vivendo un grandissimo momento di serenità di coppia. Ora emergerebbe la vera causa della crisi e sarebbe impensabile, perché coinvolgerebbe un uomo molto vicino alla coppia reale.

Cosa sta accadendo tra William e Kate?

Il Principe William e la Duchessa di Cambridge Kate Middleton sono una delle coppie considerate più inossidabili del Regno Unito, ultima speranza per la Regina Elisabetta di vedere terminare la serie infinita di divorzi reali iniziato da Lady Diana e dal Principe Carlo.

William e Kate si sono sempre mostrati molto complici ed innamorati ma ultimamente voci di una loro crisi si sono fatte sempre più insistenti, supportate anche da alcuni indizi.

Ad esempio un video divulgato nelle ultime settimane ha sorpreso i due sposi durante la registrazione di un’intervista per un programma televisivo natalizio.

Un gesto di chiara stizza di Kate verso il marito ha allarmato tutti ed in seguito i musi lunghi durante le cerimonie ufficiali hanno gettato ancora piùombre.

Ma cosa starebbe realmente accadendo tra il Duca e la Duchessa di Cambridge?

Voci fanno emergere l’ombra di un altro uomo per Kate?

I tabloid inglesi si stanno mobilitando per scoprire cosa ci sia dietro l’apparente momento no dei Duchi di Cambridge.

Come riporta piudonna citando l’Express.co.uk e il Daily Mail, sarebbe emerso il motivo della crisi e avrebbe lasciato tti senza parole.

Infatti dietro l’allontanamento tra William e Kate ci sarebbe il feeling troppo profondo che legherebbe Kate ad un altro uomo.

E l’uomo in questione sarebbe nientemeno che il fratello di William, il Principe Harry.

Che la sintonia tra Harry e Kate ci fosse è risaputo da anni, i due infatti sono apprsi sempre molto rilassati insieme ed hanno anche raccontato di episodi divertenti ed imbarazzanti tra loro.

Ora però le rivelazioni farebbero pensare ad altro.

Pare infatti che proprio il fatto che Harry e Kate siano apparsi sempre insieme negli impegni di beneficenza quando William non era presente, e la loro chiara complicità di sguardi e battute abbia alla fine fatto impensierire sia William che Meghan Markle.

La Duchessa di Sussex avrebbe dunque imposto al marito di lasciare la fondazione di beneficenza di cui si occupava insieme a fratello e cognata e William abbia ormai rotto i legami con il Principe Harry da circa sei mesi.

Sarà anche questa la causa della fuga in America di Harry e Meghan durante le feste natalizie?

Di sicuro alla luce di tali rivelazioni pare più lontana l’ipotesi del quarto erede del Duca di Cambridge.