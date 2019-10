‘Ha palpeggiato Kate Middleton’ Principe Harry nei guai, il video che incastra il fratello di William

Il Principe Harry ha sempre avuto un ottimo rapporto con Kate Middleton, ma ad un certo punto qualcosa si è inclinato. Un gesto non è piaciuto a William

Il Principe William e il Principe Harry erano molto legati, ma ora hanno rotto i rapporti. Un episodio in cui Harry pare abbia palpeggiato Kate è stato rivelato solo ora.

Principe Harry e il Principe William, l’evoluzione in negativo del loro rapporto

I due figli del Principe Carlo, il primogenito Principe William e il Principe Harry, avuti dal matrimonio con la Principessa Diana hanno fin dalla nascita un carattere molto diverso: più tranquillo e responsabile il primo, irrequieto e scapestrato il secondo. Eppure in fin dei conti sono sempre andati d’accordo pur con qualche litigio, tenuti insieme dall’amore per la mamma Lady Diana.

L’arrivo di Kate Middleton come fidanzata del Principe William non ha scombussolato però gli equilibri, ma anzi, i tre dai tempi della frequenza del college St. Andrews sono diventati un trio inseparabile e molto legato.

Come Harry ha precisato più volte Kate per lui era come la sorella che non aveva avuto e il rapporto era molto scherzoso e amichevole.

Cosa avrà rovinato il rapporto del trio?

L’amicizia tra i tre giovani non diede vita solo a vacanze allegre insieme a Balmoral o a riunioni scherzose al college, ma anche ad importanti progetti.

I tre gestivano la Royal Foundation, ma dopo che Harry sposò Meghan decise insieme alla consorte di lasciare la Fondazione rattristando molto il fratello e la cognata.

Harry ha davvero palpeggiato Kate?

Come riporta il Daily Express è emerso che il secondogenito di Carlo avrebbe tastato il didietro di Kate durante il Trooping the Colour, una cerimonia dei reggimenti del Commonwealth e del Britsh Army, nel 2011.

Mentre Kate stava chiacchierando con alcune bimbe sul balcone di Buckingham Palace, si piegò per sentirle meglio ed Harry pare in quel momento diede un “pizzico” sul sedere di Kate.

La Duchessa di Cambridge si girò subito non potendo credere a quello che era successo e cercò di restare seria davanti alla faccia divertita del Principe Harry.

Alla fine però non resistette e sia Kate che tutti i presenti sul balcone scoppiarono a ridere.

I due giovani dunque erano davvero molto amici in passato, chissà se ora che i fratelli William ed Harry si sono divisi, prima o poi potranno tornare a ridere tutti insieme come un tempo.

Ecco la sequenza di foto che testimonia il “pizzico” di Harry e la reazione di Kate!