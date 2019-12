‘Non si fa più toccare da William’ Kate Middleton: il rifiuto al Principe fa indignare i sudditi

A Natale si dovrebbe essere tutti più buoni ma un gesto scontroso di Kate Middleton verso William fa tremare Buckingham Palace, è crisi tra i due?

Le notizie della crisi tra Kate Middleton e il Principe William si fanno sempre più insistenti anche dopo un gesto poco carino che avrebbe fatto la Duchessa di Cambridge verso il marito. Tutti i dettagli.

La coppia inossidabile vacilla?

Il 2019 sta per chiudersi e per la Famiglia Reale britannica questo sarò propri un anno da dimenticare.

Tra scandali come quello del Principe Andrea, raffreddamento di rapporti come accaduto tra Meghan Markle e gli altri membri della famiglia e problemi di salute vari la Regina pare ad ora l’unico pilastro sicuro e stabile per il Regno.

Ora pare che anche la coppia più inossidabile del Regno, quella tra il primogenito di Carlo, Il Principe William e la moglie Kate Middleton potrebbero essere in crisi.

I due appaiono sempre innamorati ed affiatati tanto che ultimamente avevano anche dichiarato di non disdegnare l’idea di un altro figlio ma ora un gesto tra i due ripreso dalle telecamere solleverebbe dei dubbi.

Il gesto di stizza di Kate Middleton davanti alle telecamere

Come riporta Il Giornale il gesto incriminato che farebbe pensare ad un momento no tra i due sarebbe stato immortalato dalle telecamere e sarebbe stato così palese da impensierire tutta la famiglia Reale.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge infatti durante un’intervista alla BBC in uno dei tanti impegni televisivi imposti alla coppia in occasione delle sempre più vicine feste natalizie sarebbero stati colti in un momento di crisi coniugale.

Magari ancora arrabbiata per una piccola discussione precedente, Kate Middelton avrebbe allontanato con decisione la mano che William tentava di posarle su una spalla.

Il gesto sarebbe potuto passare inosservato se la scena fosse stata tagliata ma invce è andata in onda e ora tutti si chiedono cosa sia accaduto.

La coppia di certo in quel momento aveva qualche problema o discussione irrisolta come capita amolte copie, ma la notorietà non perdona ed i due ora saranno ancora più osservati in ogni loro minino gesto per confermare o meno una crisi matrimoniale.

Ecco il momento del gesto di stizza di Kate Middelton