Wanda Nara, l’inquadratura dall’alto è ESAGERATA: ‘Che pa**ta!’

La moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, fa spesso parlare per le sue forme abbondanti, spesso e volentieri, mostrate al pubblico senza censure.

Non è la prima volta che un’inquadratura metta così in risalto il suo lato A. Wanda Nara, tra un viaggio e l’altro, regala ai suoi fan piccoli scorci di morbidissimo paradiso.

La moglie di Icardi nonostante le critiche sempre più aspre riesce a stuzzicare l’attenzione dei fan con degli scatti davvero peccaminosi.

LEGGI ANCHE –>Wanda Nara: ‘Gli zoom si sprecano’ la foto è da infarto

LEGGI ANCHE –>Isabella Ricci da giovane: spuntano FOTO inedite, la verità sul passato da modella

Wanda Nara, l’inquadratura dall’alto è bollente

Ha un caratterino tutto pepe Wanda Nara: quando ha qualcosa da obiettare non le manda di certo a dire. Ma è anche una donna molto dolce. Lo si capisce da come tratta i suoi bambini.

I suoi figli infatti sono molto fortunati: hanno una mamma amorevole che cerca di non fargli mancare niente ma anche di insegnare loro valori fondamentali e assicurandosi che non smettano mai di fare il loro dovere, ovvero studiare.

Non di rado, Wanda li coinvolge anche nelle sue storie mostrando pregi e difetti delle sue creature.

Wanda scollatura abbondante sui social

La foto che ha però attirato l’attenzione dei più questa volta è una che ritrae la bellissima Wanda con una maglietta nera dalla scollatura decisamente abbondante. La showgirl e ex opinionista del grande fratello ha un LATO A decisamente notevole, per non parlare del LATO B.

Insomma, è una donna tutta curve la signora Icardi che fa sognare moltissimi uomini. Nota, per esempio, è la passione che il marito di Caterina Balivo – conduttrice Rai- prova per lei nominandola spesso e volentieri un po’ per fare anche ingelosire la moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)



I commenti bollenti anche questa volta non sono mancati come:

‘Che patata!’

Non è passata inosservato nemmeno il look e gli accessori. Qualcuno infatti ha notato la bellissima borsa poggiata in aere di Luis Vuitton. Insomma, una ‘shopper’ che pochi possono permettersi.