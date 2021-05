Isabella Ricci da giovane: spuntano FOTO inedite, la verità sul passato da modella

In molti si chiedono chi sia veramente la bellissima dama di Uomini e donne, Isabella Ricci ha un passato decisamente particolare.

Una classe e uno charme innati quelli di Isabella Ricci. La dama di Uomini e donne che ha suscitato tanta gelosia in Gemma Galgani (forse perché potrebbe prendere presto il suo posto?) sta conquistando sempre più telespettatori.

L’eleganza nei modi di esprimersi e nel modo di vestire, conseguenza di una buona ‘scuola’ passata, fa di lei una donna da prendere come modello.

Isabella Ricci, il passato da modella e le foto inedite

E’ molta la curiosità suscitata da Isabella Ricci. A svelare un po’ di più sulla dama dai capelli argentei è Tina Cipollari. L’opinionista, avendo capito che usando il nome di Isabella, stuzzicava molto le invidie di Gemma, non ha fatto altro che far emergere una parte del passato di Isabella.

La dama, a quanto pare, dato il suo charme e soprattutto la sua notevole altezza che supera il metro e ottanta, in passato ha sfilato a Parigi come modella. Come lei ricorda, è stata una breve parentesi quella da modella.

Per tutto il resto della sua vita, la Ricci è ed è stata un’imprenditrice.

Isabella, 10 anni fa: bionda e sempre elegante

La Ricci prima dell’esperienza di Uomini e donne non è mai stata sotto i riflettori in questo modo anche se la sua attività lavorativa l’ha portata a fare i conti con alcune interviste televisive a cui non ha potuto sottrarsi.

In alcuni vecchi spot emerge la sua immagina, molto vicina a quella attuale anche se Isabella era più giovane: sempre elegante e dai capelli biondissimi.