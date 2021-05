Wanda Nara: “Gli zoom si sprecano” la foto è da infarto

La foto pubblicata su Instagram dalla moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha fatto impazzire i fan.

Wanda Nara ha abituato bene il suo pubblico sui social, la showgirl, infatti, si è resa protagonista di un nuovo scatto davvero piccante prima di entrare in piscina che ha messo in mostra il suo fisico.

Wanda Nara non è nuova alla pubblicazione di foto scottanti sui social

Nonostante il trasferimento di Mauro Icardi alla corte del Paris Saints Germain, Wanda Nara ha continuato a far parlare di se per le sue molteplici apparizioni televisive oltre che, come predetto, per le sue splendide foto.

A contribuire però alla fama della moglie e agente del calciatore argentino sono state le sue partecipazioni come opinionista all’interno del Grande Fratello e nel programma sportivo Tiki Taka, entrambi mandati in onda dalla Mediaset.

All’interno del post, quindi, vediamo come la showgirl abbia chiesto consiglio ai suoi follower su quale delle due foto scattate a bordo piscina sia la più suggestiva. Vestita solamente di un bikini attillatissimo il post ha subito fatto il giro del mondo.

Quest’ultimo, infatti, pubblicato circa 12 ore fa, è arrivato attualmente a quasi 600mila mi piace, numeri davvero da capogiro per la modella. Stando ad alcune speculazioni, inoltre, la coppia sarebbe pronta a tornare in Italia al termine di questa stagione sportiva.

La speranza è quella di rivedere la coppia in Italia

Icardi, infatti, quest’anno ha trovato poco spazio nella squadra parigina, complice anche la concorrenza di nomi come Mbappè, Neymar e Moise Kean, l’ultimo acquistato proprio questa stagione.

Insomma la speranza per i suoi ammiratori è quella di rivederla presto nel nostro paese come ospite televisivo, in attesa però che questo si concretizzi bisognerà “accontentarsi” di seguire i suoi scatti fotografici spesso provocanti e decisamente scottanti.