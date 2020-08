USA, Corsa Elezioni Presidenziali: Trump lancia la sfida a Biden

Donald Trump sfida nuovamente il dem democratico Joe Biden definendolo un uomo “con basso quoziente intellettivo.

Trump ha spiegato alla folla riunita all’aeroporto di Manchester, di essere sicuro della vittoria il 3 novembre.

“Perderei contro un individuo con un QI basso. Non lo voglio. “Sleepy Joe”, non lo voglio”.

Trump ha affermato di proteggere da solo il paese dagli anarchici democratici.

E ha nuovamente affermato che il numero di contagi da coronavirus, che ha già ucciso più di 180.000 americani, è sotto controllo.

“Se vuoi salvare la democrazia dalla mafia, allora devi votare per sconfiggere un candidato estremamente povero”.

“Stanca e frustrata”: in un tweet Michelle Obama descrive il suo sentimento di fronte al caso Blake e all’ennesimo episodio di violenza della polizia contro un afroamericano, accusando la Casa Bianca di Donald Trump di alimentare un “razzismo sistematico”.

“In questi ultimi mesi, ho pensato molto a ciò che i nostri figli vedono ogni giorno in questo paese: la mancanza di empatia, la divisione alimentata in tempi di crisi, il razzismo secolare e sistemico che è stato così importante in quest’estate”,