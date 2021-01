Uomini e Donne spoiler, Davide ha scelto: chi è e quando lo vedremo!

Impensabile quello che è accaduto nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Donadei ha lasciato tutti di stucco!

Il dating show di Maria De Filippi regalerà nuove emozionanti puntate a breve: ecco tutte le novità sul Trono Classico.

Ormai non ci sono più dubbi, Davide Donadei ha scelto ed ha comunicato alla corteggiatrice la sua preferenza. Gli spoiler parlano anche di un prossimo Trono per colei che non è stata scelta!

Chi avrà scelto il bel tronista tra Beatrice e Chiara? Ecco lo spoiler che nessuno si aspettava!

Uomini e donne, la scelta di Davide

Anche l’edizione 2020/2021 del dating show di Maria De Filippi vanta un seguito di pubblico molto elevato consacrando ancora una volta la trasmissione tra le più apprezzate.

Il trono classico ha visto protagonista come sempre Gemma alle prese con la difficile storia con Maurizio, ma è il trono classico a far parlare di sé nelle ultime ore.

L’attesa per la scelta di Davide Donadei ha tenuto tutti con il fiato sospeso: rimandata già diverse volte oggi finalmente si è potuto sapere di più.

Nelle scorse settimane infatti il tronista aveva mostrato tutta la sua indecisione tra le corteggiatrici Beatrice e Chiara. Secondo quanto riportano le anticipazioni della registrazione che si è tenuta oggi però, la scelta sarebbe arrivata!

Super spoiler: Donadei ha scelto Chiara?

Durante la serata di ieri mercoledì 27 gennaio è filtrata l’indiscrezione bomba!

Davide Donadei avrebbe comunicato la sua scelta e contro le previsioni avrebbe scelto la romana Chiara Rabbi!

Nonostante dunque inizialmente l’intesa con Beatrice pareva far propendere la scelta del tronista dagli occhi azzurri verso di lei nel corso delle puntate la situazione era cambiata.

Il mondo dei social tifava proprio per la giovane romagnola ma nelle ultime esterne si era visto Davide molto più indeciso arrivando a baciare Chiara.

A spifferare tutto, come svela un ex volto noto di Uomini e Donne, il corteggiatore Amedeo Veneziano, la scelta di Davide sarebbe ricaduta proprio su Chiara.

La corteggiatrice avrebbe accolto con gioia la scelta mentre si può immaginare la delusione di Beatrice che aveva già dichiarato di essersi innamorata del tronista leccese.

Quando vedremo in onda la puntata attesa?

A riportare l’ansa della scelta i rumors carpiti da varie testate tra cui Today ma solo nelle prossime giornate si avrà la conferma definitiva con la visione della puntata.

Non si sà ancora con certezza quale sarà la data della puntata che ospiterà la scelta di Davide ma pare non manchi molto.

Di sicuro si sa che Queen Mary è molto affezionata alle due corteggiatrici soprattutto per il loro atteggiamento sempre corretto e rispettoso una dell’altra.

Alcuni spoiler danno addirittura una delle due come possibile prossima tronista.

Se non vuoi rischiare di perderti nessuna anticipazione su Uomini e Donne continuava seguirci e sintonizzati su Canale 5 tutti i pomeriggi dalle 14.45!