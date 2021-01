Uomini e Donne, anticipazioni: Maurizio e Gemma rompono, Sophie bacia..

Scopriamo cos’è accaduto nel dating show di Canale 5 nel corso dell’ultima registrazione svoltasi il 4 gennaio 2021, a rientro dalle vacanze di Natale.

Lunedì, 4 gennaio 2021, a Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata.

Tante le novità relative al trono classico e a quello over, che il pubblico non potrà perdersi nel giorno della messa in onda.

ll tronista Davide ha rinviato la scelta, mentre Maurizio ha lasciato clamorosamente Gemma.

E ancora, a rischio la frequentazione tra Roberta e Riccardo, mentre Sophie ha baciato Giorgio.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma e Maurizio rompono, Sophie bacia Giorgio

In base alle anticipazioni, trapela che tra Gemma e Maurizio sia finita.

La dama ha raccontato di come l’uomo le abbia chiuso il telefono in faccia all’arrivo di qualcuno che ha suonato il campanello di casa sua.

Maurizio ha risposto alle accuse di tradimento, rivelando che si trattasse di una cara amica, che sta vivendo un periodo complicato.

Successivamente, Maurizio ha rifiutato l’invito di Gemma di trascorrere il Capodanno insieme e ha deciso di interrompere la frequentazione con la dama.

Nel frattempo, la tronista Sophie si è scambiata delle tenere effusioni con il corteggiatore Giorgio, per la delusione di Matteo.

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta di Davide, news su Roberta, Riccardo, Aurora, Giancarlo e Alessandra

Nella puntata registrata del 4 gennaio, il tronista Davide ha rimandato ancora una volta la sua scelta. Non è più convinto del nome che aveva pensato.

Chiara e Beatrice dovranno attendere ancora un po’ prima di sapere chi uscirà con il giovane.

Nel frattempo, Riccardo sembra sempre più convinto del feeling con Roberta, mentre quest’ultima è piuttosto scettica sulla loro relazione.

Infine Aurora e Giancarlo non ce la fanno a dirsi addio. Per questo motivo Alessandra ha deciso di allontanarsi dal cavaliere che stava frequentando da un po’ di tempo.