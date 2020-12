Chi è Chiara Rabbi di Uomini e Donne: età, Davide Donadei, curiosità

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla corteggiatrice di Davide Donadei, che si contende il tronista con Beatrice Buonocore.

Chiara Rabbi è una delle possibili scelte del seguitissimo tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei.

La giovane, originaria di Roma, ha 24 anni ed è determinata a tornare a casa con Davide a discapito di Beatrice.

Ecco alcune informazioni sulla bellissima corteggiatrice!

Chi è Chiara Rabbi

Nasce il 9 luglio del 1996, sotto il segno zodiacale del Cancro a Sacrofano (Roma).

Nel 2020 diventa testimonial di uno shop di abbigliamento chiamato “Ad Maiora”, che si occupa della vendita online di capi.

La giovane è appassionata di jogging e di pugilato.

La ragazza non è molto attiva sui social e non ha neppure un profilo su Instagram. Sono attive soltanto delle fanpage che postano spesso le sue foto.

Diventa nota al grande pubblico quando scende la scalinata di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Davide Donadei nel dating show di Canale 5.

Il percorso a Uomini e Donne

Chiara Rabbi conquista immediatamente il tronista Davide Donadei, che la porta spesso in esterna.

I due si baciano in modo molto passionale, ma ciò non basta per far sentire Chiara sicura.

La corteggiatrice, infatti, teme molto la presenza di Beatrice.

Nelle ultime settimane, però, il rapporto tra Davide e Chiara si è incrinato sempre di più, quando la corteggiatrice ha notato un netto avvicinamento nei confronti della Buonocore.

Adesso, le due giovani sono rimaste le ultime a contendersi Davide, che ha fatto la sua scelta lo scorso 27 dicembre.

Scopriremo chi è diventata la sua fidanzata soltanto nelle prossime settimane.