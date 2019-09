Uomini e donne anticipazioni, il ‘ritorno’ di Giorgio Manetti: Gianni Sperti aggredisce Anna Tedesco

Uomini e Donne anticipazioni, Gianni Sperti litiga con Anna Tedesco: il motivo

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5, alle ore 14:45, il primo appuntamento della stagione di Uomini e Donne, programma campione di ascolti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Una puntata che sarà ricca di colpi di scena. Ecco cosa hanno raccontato due protagonisti del trono over.

Giorgio Manetti rivede Anna Tedesco

Sabato scorso è stata registrata, presso lo studio 6 dell’Elios in Roma, una nuova puntata con il trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il vicolo delle News, anche l’appuntamento di oggi sarà ricco di colpi di scena. Prima delle vacanze estive, la dama del parterre femminile Anna Tedesco ha litigato con Gianni Sperti. Per quale motivo? Tra i due sono scattare scintille per alcune dichiarazioni dell’opinionista.

L’ex marito di Paola Barale, qualche mese fa, ha dichiarato che tra l’ex di Gemma Galgani e Anna Tedesco c’era più di una semplice amicizia. I due si sono anche incontrati in questi giorni in un ristorante di Firenze insieme alla compagna di Giorgio Manetti. La dama, intanto, continua il suo percorso nel dating show di Canale 5. Anna ha incontrato un cavaliere e tra loro è scappato un bacio a stampo. Ma è rimasta estremamente delusa dal suo comportamento. Per quale motivo? Il cavaliere, in occasione del suo compleanno ha organizzato una festa, ma non ha invitato la dama ma lui si è giustificando affermando che voleva festeggiare solo con i suoi figli. Ma in studio si è scoperto che il cavaliere , quella sera, era insieme ad un’altra donna.

Le altre storie

In studio si parlerà anche della dama Pamela Barretta. Dopo la brusca chiusura della storia d’amore con Stefano ha deciso di frequentare un altro cavaliere, Enzo.

Ma per lei le cose non sono andate bene in quanto l’uomo in questione frequenta altre donne all’estero.