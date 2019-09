Gianni Sperti ‘Ciao ciao addominali”. Le foto pubblicate su Nuovo stupiscono i fan. Ecco come è stato beccato al mare il celebre opinionista

Il noto opinionista del programma pomeridiano: Uomini e Donne, Gianni Sperti, è stato immortalato mentre stava trascorrendo le vacanze al mare ed un dettaglio non passa inosservato.

Il servizio pubblicato sul settimanale Nuovo di Gianni Sperti

Gianni Sperti da anni è al fianco di Tina Cipollari, in qualità di opinionista nel seguitissimo programma di Maria De Filippi: Uomini e Donne. In breve tempo è diventato uno degli opinionisti più amati di sempre, merito anche della sua schiettezza, diventando una figura importante nel programma.

Negli ultimi giorni, Sperti, 46 anni, è stato paparazzato mentre stava trascorrendo una rilassante giornata al mare ed a molti non è sfuggito un dettaglio.

Il noto opinionista infatti, agli esordi della sua carriera, vantava un fisico tutto muscoli, anche grazie alla sua precedente carriera da ballerino. Ma ad oggi le cose non stanno più così e, il suo fisico a confronto è visibilmente meno allenato.

La pancetta ormai ha preso il posto della tartaruga, sembra dunque aver abbandonato gli allenamenti e la palestra per dedicarsi ad altre attività.

La nuova stagione di Uomini e Donne

A breve inizierà la messa in onda della nuova stagione di Uomini e Donne ovviamente Gianni Sperti non mancherà e nemmeno la socia Tina Cipollari. Le registrazioni sono avvenute il 29 Agosto ed, sono stati resi noti i nomi dei nuovi protagonisti di quest’anno in cerca dell’amore.

Si siederanno sul trono: Giulia Quattrociocche, 27 Romana, Sara Tozzi, 22 anni Modenese, Giulio Raselli, volto già noto all’interno del programma ed infine Alessandro Zarino, ex tentatore di Temptation Island.

Oltre ad i tronisti, confermati in qualità di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Ormai è iniziato il conto alla rovescia ed a breve andrà in onda la prima puntata della nuova stagione, con la presentazione dei nuovi tronisti e le loro presentazioni.

Ecco la foto pubblicata dal noto magazine.