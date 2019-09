Gemma Galgani irriconoscibile in bikini ‘Seno e pancia cadenti’: per riconquistare Giorgio, punta sull’abbronzatura -FOTO

Gemma Galgani irriconoscibile in bikini ‘Seno e pancia cadenti’: per riconquistare Giorgio,...

La dama del trono over, Gemma Galgani, è irriconoscibile al mare: la foto pubblicata dal settimanale diventa virale sul web.

Una delle dame più amate e seguite del trono classico di Uomini e Donne, è sicuramente Gemma Galgani. Da tanti anni fa parte della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi ed è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua eleganza e dolcezza. Anche quest’anno ha deciso di prendere parte al dating show di Canale 5 per trovare l’uomo della sua vita, impresa che sembra piuttosto difficile per l’ex di Giorgio Manetti . Nonostante siano passati quasi dieci anni dal suoi ingresso in studio non è ancora riuscita a trovare l’uomo perfetto per lei. I suoi ultimi corteggiatori non sono riusciti a conquistare il suo cuore.

Nel nuovo numero del settimanale Nuovo, tra le varie notizia c’è anche un’intera pagina dedicata a Gemma Galgani. La dama del parterre femminile è stata immortalata in vacanza, ma lo scatto in questione non le dà giustizia. Per quale motivo? Secondo alcuni lettori è irriconoscibile rispetto a come appare sul piccolo schermo.

Le foto virali sul web

Sulla rivista è mostrata una foto della dama mentre è in vacanza intenta a prendere il sole. Gemma indossa un bikini in una posa che non le rende giustizia. Nel dettaglio, lo scatto mostra Gemma con un pò di pancetta, fisico non proprio tonico. Ma c’è da sottolineare che tra pochi mesi compirà 70 anni ed è una donna bellissima per la sua età. Sul settimanale si legge che si abbronza per conquistare il suo ex amore.

La scelta dell’immagine è stata fortemente criticata dal popolo del web i quali hanno affermato che è poco carino nei confronti della dama pubblicare in prima pagina una foto del genere ma si sa il mondo del gossip è anche questo.