Il tremendo lutto a Uomini e donne ‘Uccisa in un incidente stradale’: una famiglia segnata dal dolore

Una notizia che ha gelato il sangue. Uno dei cavalieri del programma di Maria De Filippi ha raccontato gli strazianti lutti e il dramma privato derivato

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, storico programma di Maria De Filippi, si apre con una confessione per niente felice. A dare la brutta notizia è stato proprio un corteggiatore del trono over che ha gelato l’animo del pubblico in studio.

Maria De Filippi, la commovente storia del nuovo volto di Uomini e Donne: “Ho perso mia figlia”

Il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, è fatto di tante sfumature. Quelle più tristi sono rare, ma di tanto in tanto vengono fuori. Il corteggiatore che ha freddato il pubblico di Uomini e Donne è stato proprio Jean Luis Ciano, l’uomo che avrebbe catturato il cuore di Gemma Galgani, seducendo la dama con eleganza e charm. Ma Jean Luis nasconde un segreto che purtroppo ha dovuto rivelare partecipando al programma televisivo di Maria De Filippi.

Il cavaliere infatti ha raccontato per sommi capi della sua vita e del fatto che da piccolo dal Venezuela si è trasferito in Italia. Il cavaliere parla anche di una vita per niente semplice, sopratutto dopo due matrimoni alle spalle.

«La mia non è stata una vita semplice. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno.

Il tremendo racconto continua:

Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età»

ha raccontato Jean.

Uomini e Donne, Jean riparte con Gemma

Una vita per niente semplice per il cavaliere che ha scelto oggi di rialzarsi e trovare un nuovo amore, affidandosi alla trasmissione di Maria. La dama che è riuscito ad attirare la sua attenzione però è stata Gemma Galgani.

Il cavaliere ha sottolineato che di Gemma gli ha colpito sopratutto la sua eleganza, la sensibilità, lo stesso infatti conferma:

“Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma»

Ma a rovinare il momento romantico che si era creato tra Gemma e Jean, è stata l’acerrima nemica Tina Cipollari che non si è risparmiata le critiche velenose sulla dama del parterre femminile. Le due ogni volta con le parole se ne danno di santa ragione, ma chissà se mai un giorno Tina e Gemma riusciranno mai ad essere d’accordo su qualcosa. Staremo a vedere