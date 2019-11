Tina Cipollari alza le mani contro Gemma: interviene Maria De Filippi, rissa sfiorata a Uomini e donne

Uomini e Donne trono over, accesa lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: una nuova delusione per la dama torinese

Oggi pomeriggio andrà in onda, su Canale 5 alle ore 14:45, un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni anche la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Signori e signore preparate i pop corn perché il dating show di Maria De Filippi si preannuncia scoppiettante. Per quale motivo? In studio si assiste ad un’accesa lite tra Tina e Gemma. Un nuova delusione per la dama torinese: ecco cosa è successo.

Rissa tra Tina e Gemma: il motivo

L’appuntamento odierno vede come protagonista, ancora una volta, Gemma Galgani. Come ogni puntata, anche quella di oggi si apre con il siparietto tra le due donne ma questa volta sono volate parole dure in studio. Cosa è successo? Secondo quanto riportato dalle anticipazioni la dama torinese si scontrerà con Tina Cipollari, quest’ultima non ha gradito le battute della Galgani. Per questo motivo, si è alzata dalla sedia per affrontarla. I toni sono accesi e la padrona di casa è costretta ad intervenire per dividerle in tempo. Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

La ricerca del principe azzurro sembra tutt’altro semplice per la dama del parterre femminile. La conoscenza con Jean Pierre non prosegue a gonfie vele. Il cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza per un determinato motivo.

La delusione della dama torinese

Come mostra il video pubblicato sull’account ufficiale di Instagram di Uomini e Donne, la dama torinese ha deciso di raggiungere il cavaliere dietro le quinte per un chiarimento.

Ma Jean Piera ha già preso una decisione: chiudere definitivamente con la Gemma. Il cavaliere spiega il perché della sua scelta: