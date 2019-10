‘Armando bacia Ida, la reazione di Veronica’ anticipazioni Uomini e donne 8 ottobre

Uomini e Donne anticipazioni 8 ottobre: Armando bacia Ida, la reazione di Veronica’

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. Questo martedì, stando alle anticipazioni del programma, dovrebbe essere dedicato alle peripezie sentimentali di Ida Platano e Gemma Galgani, quest’ultima rimarrà profondamente delusa dall’atteggiamento di un cavaliere e in studio entrerà anche un medico per soccorrere la dama torinese.

Uomini e Donne:riassunto puntata precedente

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata dedicata al trono over di Uomini e Donne. Le dichiarazioni di Ida Platano hanno lasciato tutti a bocca aperta. La dama, chiamata al centro dello studio da Armando Incarnato, ha affermato di aver accettato l’invito del cavaliere. I due hanno trascorso una bellissima serata insieme e pare sia scattato anche un bacio. Le parole della dama di Brescia hanno scatenato la reazione di Riccardo Guarnieri, che sembra essere ancora molto geloso di lei. Ma a storcere il naso è anche la nuova arrivata Veronica Ursida. La dama ha precisato che con il cavaliere napoletano si è sentita spesso a telefono:

“Ci siamo sentiti quotidianamente, sembrava che le cose potessero andare bene”.

La dama ha poi aggiunto:

“Non vedo il motivo per cui devo ancora continuare a frequentarti”.

Gemma Galgani delusa da Jean Pierre

Non è un periodo positivo per Gemma Galgani. Per quale motivo? La dama torinese ha ricevuto un due di picche da Jean Pierre, il quale ha precisato che tra loro due ci può essere solo un’amicizia. Le parole del cavaliere hanno profondamente deluso la dama e inevitabilmente è scoppiata in lacrime.

Ma, stando alle anticipazioni in rete, in studio entrerà un dottore che misurerà la pressione. Si tratta del solito siparietto tra Gemma e Tina o la dama si è sentita male? La cosa certa è che ancora deve trovare il suo principe azzurro.