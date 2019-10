‘Malore in studio, il medico fa irruzione e soccorre Gemma’ Anticipazioni Uomini e donne 7 ottobre

Uomini e Donne anticipazioni 7 ottobre: malore per Gemma Galgani, in studio entra un dottore: “Abbiamo capito lo stato mentale di questa donna”

Oggi pomeriggio andrà in onda su Canale 5 il primo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa della puntata di questo pomeriggio è, ancora una volta, Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, la dama torinese sarà colta da un malore per una forte delusione d’amore. In studio arriva un medico per lei, ecco cosa è successo.

Gemma Galgani, lacrime in studio

Il programma pomeridiano, condotto da Maria De Filippi, come sempre ci regala tante risate e colpi di scena. Nelle scorse puntante, sono arrivati in studio due nuovi cavalieri per Gemma Galgani. Ma solo uno di questi ha catturato la sua attenzione: Jean Pierre. Quest’ultimo ha rifilato un due di picche alla dama torinese e ha affermato che la considera solo come un’amica e non prova attrazione nei suoi confronti. Da molti anni a questa parte, la ricerca di un principe azzurro si è rivelata tutt’altro che semplice. Lei continua a non trovare l’uomo ideale e il due di picche di Jean Pierre ha ferito, non poco, la dama torinese. Il rifiuto del cavaliere ha deluso le sue aspettative scatenando una reazione inaspettata: lo ha raggiunto in lacrime subito dopo la puntata per chiedergli ulteriori spiegazioni.

Questa sua reazione ha fatto infuriare Tina Cipollari, la quale ha affermato:

“Dopo questa penso che abbiamo capito lo stato mentale di questa donna”

In studio entra anche un dottore

Nel video pubblicato sul canale Witty, si nota che entra in studio anche un dottore. Non è chiaro se si tratti del solito siparietto che vede protagonista la bionda opinionista e la dama torinese o se effettivamente quest’ultima si sia sentita poco bene. Il medico, così come mostra la clip, le sta misurando la pressione.

La cosa certa è che l’ex di Giorgio Manetti è rimasta veramente delusa dal rifiuto del cavaliere.