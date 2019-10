Foto bollenti e provocanti, la dama di Uomini e donne dà scandalo: gli scatti virali infiammano i social

Uomini e Donne trono over, gli scatti in costume della nuova dama del parterre femminile mandano in delirio i fan

Uomini e Donne è in onda da poco meno di un mese. Il programma, ideato e condotto da Maria De Filippi, continua a portare a casa record in termini di ascolti. Il successo è confermato anche dalla geniale idea di introdurre il trono over, che permette appunto agli ‘over’ di darsi una nuova opportunità per trovare l’amore. Nella nuova edizione, ha fatto il suo ingresso in studio una nuova dama che ha conquistato il web e i telespettatori per la sua bellezza e sensualità.

Le foto di Veronica Ursida infiammano il web

Numerosi sono i volti nuovi di questa nuova edizione ma uno di questi ha conquistato i telespettatori. Per quale motivo? Veronica Ursida, la nuova dama del parterre femminile, ha mandato in delirio il popolo del web e i telespettatori per il suo immenso fascino. Gli italiani sicuramente l’hanno già vista in TV: è una delle conduttrici del Centro Meteo Italiano. Nella vita è una wedding planner e mamma di un bellissimo bimbo di 11 anni.

Veronica Ursida è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti della sua quotidianità con i suoi seguaci. Molte delle foto pubblicate su IG mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato. Ecco alcuni scatti che infiammano il web:

La dama rifiuta Riccardo Guarnieri

La dama ha rifiutato il corteggiamento del cavaliere perché si sente molto vicina ad Ida Platano e ha precisato: