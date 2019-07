Uomini e donne, caduto in disgrazia ex tronista: ‘Costretto a fare lo spogliarellista per vivere’

Uomini e donne, caduto in disgrazia ex tronista: ‘Costretto a fare lo...

Un ex tronista di Uomini e Donne in crisi economica per problemi con il fisco: di chi si tratta?

In rete circola la notizia secondo la quale un ex tronista del dating show di Maria De Filippi sta attraversando un momento difficile.

Un ex tronista: crisi economica

Tra i programmi più seguiti della televisione italiana c’è il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi. La trasmissione consente ai tronisti e ai corteggiatori di trovare l’amore e, allo stesso tempo, di farsi conoscere al pubblico. Molti ex volti, dopo l’esperienza vissuta negli studi di Canale 5, sono riusciti a farsi strada nel mondo del lavoro. Ma a quanto pare non tutti hanno la medesima fortuna.

Da qualche ora circola in rete una notizia che vede protagonista un ex tronista. Pare che quest’ultimo stia attraversando una crisi economica per alcuni problemi con il fisco. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, il ragazzo, di cui non è stato diffuso il nome, avrebbe addirittura venduto la propria casa e ora vive in una stanza in affitto a Sesto San Giovanni (Milano):

“L’ex tronista di Uomini e DoNne adesso fa lo spogliarellista in Svizzera: Gira voce che l’ex tronista sia in gravi difficoltà economiche e che per sbarcare il lunario abbia iniziato a esibirsi come spogliarellista nei locali notturni svizzeri.”

Non è ancora noto il nome dell’ex tronista, ma ci auguriamo che presto possa risolvere i suoi problemi economici.

Problemi con fisco per Giorgio Alfieri

In passato, un ex volto del programma, Giorgio Alfieri ha confessato di aver avuto problemi con il fisco. Nel dettaglio, il ragazzo ha raccontato che ha avuto una brutta sorpresa. Mentre aspettava l’incasso di alcune fattura gli hanno comunicato che c’era un problema. Pertanto, quei soldi dovevano essere utilizzati per saldare i debiti.