Maria De Filippi, la famiglia si allarga: dopo il lieto evento, il figlio Gabriele pronto al grande passo

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno insieme un figlio, Gabriele Costanzo che presto regalerà loro la gioia più grande: quella di diventare nonni

L’amore ha colpito anche il cuore di Gabriele Costanzo, il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Il ragazzo, secondo Diva e Donna è pronto alle nozze. Ormai il fidanzamento con Francesca procede a gonfie vele già da molto tempo. I fan della conduttrice non apprettando altro che sapere la data del lieto evento. Qualcuno rivela che l’idea del matrimonio potrebbe sopraggiungere anche per via di una gravidanza inattesa.

Maria De Filippi: pronta per le nozze del figlio Gabriele

Una mamma felice, spensierata e serena che si gode il meritato relax dopo una stagione televisiva piena di successi confermatissimi. I programmi della Queen di Mediaset sono una garanzia. Ma anche nella vita privata Maria è super. Maria De Filippi, infatti, si gode la vacanza in Corsica, mentre suo figlio è accanto alla fidanzata per festeggiare il lieto evento: la sua laurea. La ragazza si chiama Francesca Quattrini, ha 21 anni e dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico si è laureata all’Istituto Europero di Design di Roma con una tesi incentrata totalmente sulla moda.

Le immagini esclusive di Diva mostrano che il loro rapporto è davvero molto serio. Stanno facendo sul serio e come disse la stessa Maria in un’intervista:

‘Penso che Gabriele sarà un bravo padre e un buon marito.’

Lui ha ha già fatto le presentazioni in famiglia: dopo la discussione della tesi non sono mancati baci, abbracci e carezza anche davanti ai genitori di lei.

Gabriele Costanzo e il pensiero di Maurizio

Anche Maurizio è sempre stato orgoglioso del figlio adottato con Maria De Filippi. Il ragazzo ha la testa sulle spalle e lavora con la mamma ma ha scelto di dedicarsi all’immenso lavoro che c’è dietro ogni programma televisivo.

Maurizio a differenza di Maria, avendo avuto altri figli, sa già cosa significa essere suocero e nonno, invece la De Filippi non vede l’ora di viversi questa esperienza e secondo il giornale Diva il lieto evento potrebbe essere dietro l’angolo.