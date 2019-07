Maria De Filippi in manette per droga: lo sconcertante destino dell’ex volto di Temptation Island

Maria De Filippi in manette per droga: lo sconcertante destino dell’ex volto...

Temptation Islans, volto noto del programma sull’amore condotto da Filippo Bisciglia, arrestato e processato per gravi accuse, scopriamo insieme chi è

Temptation Island è uno dei programmi di Canale Cinque più guardati del momento. Condotto da Filippo Bisciglia, pare che anche quest’anno il programma sta riscuotendo un enorme successo.

Il programma inoltre offre un ottimo trampolino di lancio per chi aspira a diventare un personaggio noto del mondo dello spettacolo, infatti da questo format sono usciti molti volti noti che oggi conosciamo. Ma a quanto pare non tutti hanno intrapreso questa strada. Pare infatti che proprio uno dei volti noti di una scorsa edizione abbia preso una strada completamente estranea al programma

Concorrente Temptation Island arrestato

Pare infatti che proprio un personaggio che ha partecipato qualche anno fa è sta al programma di Temptation Island, è stato beccato mentre commetteva un reato molto grave Parliamo infatti del volto noto Alessio Bruno l’ex fidanzato della bella Valeria Bigella.

Il giovane è finito sulle testate di tutti i giornali, questa volta no per il programma, ma per possesso e spaccio di droga. A quanto pare infatti il giovane Alessio è stato arrestato e processato per direttissima con gravissime accuse.

Alessio Bruno in carcere, accuse pesanti sul suo conto

Il giovane volto dell’ex edizione di Temptation Island è stato beccato nella giornata di ieri, a Roma dalla polizia, in zona Tiburtina. Nella sua vettura sono stati trovati molti grammi di droga purissima e nella sua abitazione circa cinquemila euro in contanti. Il giovane è stato immediatamente arrestato e processato per direttissima. Oggi Bruno deve scontare una pena di due anni e otto mesi di reclusione con l’aggiunta di una multa salatissima.

Il ragazzo conduceva quest’attività da circa un mese, ed ha anche spiegato per quale ragione è arrivato a spacciare droga. Secondo quanto riportato dall’aula, Bruno si sarebbe giustificato incolpando la sua attuale fidanzata Eleonora D’Alessandro, affibbiando la colpa a lei. Ebbene si, Alessio Bruno ha infatti ammesso di essere arrivato a spacciare perché la sua ragazza guadagnava più di lui.

Oggi il giovane intanto si trova in carcere con l’accusa di spaccio.