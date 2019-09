‘Tina umilia i corteggiatori’ Uomini e donne anticipazioni 20 settembre

Uomini e Donne anticipazioni oggi 20 settembre 2019, Tina Cipollari duramente attaccata dal web: “Ho smesso di guardare uomini e donne a causa della strega “

Oggi pomeriggio andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Secondo quanto riportato dalla anticipazioni, anche oggi, il programma di Maria De Filippi ci riserverà dei colpi di scena.

Cosa accadrà? Nel proseguo dell’articolo scoprirete cosa è successo in studio.

Uomini e Donne: la presentazione dei nuovi tronisti

Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata del trono classico in cui sono stati presentati i nuovi tronisti di questa stagione: Sara, Alessandra, Giulio e Giulia. Nel dettaglio, molti dei ragazzi e ragazze che si sono arrivati in studio per i nuovi tronisti si sono presentati ma pare che qualcosa ha fatto storcere il naso a Tina Cipollari. Nel corso della messa in onda, la pagina d IG dedicata al dating show di Canale 5 è stata sommersa dai commenti negativi, i quali criticano il comportamento della bionda opinionista nei confronti dei corteggiatori di Sara.

I suoi commenti non sono per niente piaciuti al popolo del web che hanno commentato così quanto affermato dall’opinionista:

“Ho smesso di guardare uomini e donne a causa della strega Tina, per caso mi sono trovata su canale 5 ma vedo che è peggiorata, sarebbe molto più bella la trasmissione senza lei, ma poi come si permette Tina di criticare tutti?”;

E ancora:

” Ma Tina proprio non ce la fai a chiudere quella boccaccia perché non ti specchi un po prima di dare giudizi sull’aspetto fisico degli altri?”

Giulio Raselli: presentazione

Nel pomeriggio, i telespettatori avranno modo di vedere la presentazione dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Dopo la presentazione, il giovani spiegherà le motivazioni che l’hanno spinto ad accettare la proposta dopo la sua recente partecipazione a Temptation Island e a qualche mese dal no di Giulia Cavaglià.

Infine, spazio anche all’ultima tronista Giulia Quattrociocche.