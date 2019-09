Tina Cipollari costretta a salire sulla bilancia davanti a tutti: l’opinionista svela il suo peso a Uomini e donne

Tina Cipollari sale sulla bilancia durante le registrazioni del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Poi la solenne promessa dell’opinionista al suo pubblico

Tina Cipollari è sicuramente uno dei personaggi più discussi del daily condotto da Maria De Filippi, per il suo caratterino fumantino e la sua schiettezza, soprattutto contro la sua rivale in studio, Gemma Galgani, con la quale da anni è in corso una guerra senza fine.

Proprio in questi giorni si stanno tenendo le registrazioni delle prossime puntate del Trono Over di ‘Uomini e Donne’.

Come è accaduto già nel 2017, la ‘comarella’ di Gianni Sperti ha deciso di pesarsi in studio d’avanti a tutti, rivelandone gli esiti, per poi fare una promessa solenne.

Ecco cosa è accaduto.

Tina Cipollari, rivela il peso in studio

Gli spoiler delle prossime puntate del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, si prospettano alquanto esilaranti.

Secondo le anticipazioni trapelate, assisteremo ad un siparietto comico seguito da una solenne promessa da parte dell’opinionista Tina Cipollari.

Lei insieme all’ex marito di Paola Barale hanno deciso di pesarsi. La differenza tra i due è di circa 9 kili.

Quanto ha segnato la bilancia? 75 kili per Gianni Sperti e 84 per la bella opinionista vamp.

La promessa di Tina

Già qualche anno fa, la Vamp di ‘Uomini e Donne’, si pesò in studio, nel febbraio 2017 la bilancia segno ben 96 kili.

Dopo aver quasi sfiorato la soglia dei 100, l’opinionista di Maria De Filippi ha deciso di fare una promessa al suo pubblico.

Ha promesso di amarsi di più e di voler ritornare in forma, ponendosi un obiettivo abbastanza importante da raggiungere nel breve termine.

In cosa consiste l’obiettivo di Tina? Perdere entro dicembre ben 20 kilogrammi. Una sfida, non da poco. Ce la farà la nostra cara Tina Cipollari? Staremo a vedere.

Nel frattempo il Prossimo appuntamento con ‘Uomini e Donne’ è atteso per 16 Settembre 2019, solito canale e solita ora.