Uomini e Donne: svelati i nomi dei nuovi tronisti, la nuova stagione inizierà le registrazioni già da fine Agosto

Svelati i nomi dei nuovi tronisti che prenderanno parte alla stagione di Settembre del noto programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne.

La nuova stagione di Uomini e Donne, chi saranno i protagonisti?

A breve inizieranno le riprese del seguitissimo programma pomeridiano, con padrona di casa Maria de Filippi, Uomini e Donne. Ma chi saranno i protagonisti della nuova stagione?

Già dal 29 Agosto inizieranno le riprese per poi andare in onda successivamente, scopriamo i nomi e cosa fanno i nuovi tronisti.

Una delle protagoniste del programma sarà Sara, una ragazza proveniente da Modena, di quasi 22 anni. Attualmente fa la barista ed è la maggiore di tre figli.

Ha una sorella di 20 anni ed un fratello di 11, i genitori sono separati da 16 anni. La madre è un’impiegata invece padre gestisce un night club.

Sara ha confessato che la visone del padre del rapporto di coppia l’ha influenzata anche nelle sue relazioni e nel suo modo di porsi rispetto agli altri.

Il secondo trono sarà occupato sempre da una ragazza, in questo caso si tratta di Giulia, una ragazza di 27 anni, di Roma.

Gli altri tronisti

Durante i provini tenuti dalla redazione lo scorso 9 Luglio di Uomini e Donne, Giulia si confessa raccontando un parte della sua vita e ciò che si aspetta dal programma.

Durante i provini la ragazza ha confessato di essere una persona molto sensibile e commuoversi spesso, poi ha rivelato quali saranno i suoi progetti per l’estate.

Lavorerà nel ristorante di un suo amico, poi andrà per una settimana in Sardegna in compagnia della sua migliore amica, il ragazzo e sua madre.

La ragazza ha raccontato di fare spesso viaggi insieme alla madre, per quanto riguarda il padre invece ha dichiarato di non avere un bel rapporto con lui. Non ha spiegato nello specifico i problemi con quest’ultimo ha solo raccontato che hanno una visione differente su molte cose.

Per quanto riguarda l’ultima poltrona invece, nulla di certo per il momenti. Uno dei nomi più probabili è Giulio Raselli, volto già noto all’interno del programma. Il ragazzo infatti ha già partecipato in qualità di corteggiatore.