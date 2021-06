Orrore a Trevignano Romano: 34enne uccide sua madre e una vicina di casa

A Trevignano Romano, un uomo ha ucciso due donne, colpendole con un bastone o una mazza al culmine di una lite, ora è piantonato in ospedale.

Al momento sono ignore le cause dell’insano gesto costato la vita alle due donne.

Una domenica di orrore

Il duplice omicidio è accaduto oggi domenica intorno all’ora di pranzo a Trevignano Romano, alle porte di Roma, qui un uomo ha ucciso sua madre, Graziella Marzioli e la vicina di casa di cui ancora è sconosciuta l’identità. Le due donne avevano sessantacinque e settantasei anni.

Gli omicidi sono accaduti nei pressi del lago di Bracciano, al momento stando alle prime ricostruzione il presunto autore della violenza è Andrea Bocchini.

Il figlio della donna, il presunto omicida, era conosciuto nella zone per essere un uomo con problemi di tossicodipendenza.

Una storia di tossicodipendenza sfociato in dramma

Per quanto le notizie appena pervenute siano scarse e frammentarie, la notizia arrivata alla comunità ha lasciato tutti sgomenti per l’accaduto. Come riportato anche da TG24, il figlio 34enne di una delle due donne, è stato trasportato all’ospedale di Bracciano.

Del presunto assassino si parla come di una persona dal carattere introverso e che viveva in modo isolato.

Ancora presto per comprendere le ragioni del folle gesto che ha portato alla morte delle due donne.

Tra le ipotesi più accreditate un omicidio consumato a seguito di una lite.

Le prime informazioni parlano di una litigio avvenuto intorno alle ore 13 quando tra l’uomo e sua madre, al culmine della quale il 34 enne avrebbe imbracciato l’arma, un bastone o una mazza per colpire la madre.

Solo in un secondo momento quando la vicina è corsa in aiuto della donna è stata anche lei colpita a morte. Ora l’uomo è piantonato per evitare che fugga.

