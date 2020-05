Torta di mele e pane a fette: ricetta economica, light e si prepara in meno di 10 minuti

La torta di mele e pane a fette è una formidabile e golosa ricetta di riciclo! Economica, morbida e profumata al limone, preparala facilmente in 10 minuti.

Una ricetta di riciclo eccezionale veniva preparata spesso dalle nonne in mancanza di farina: la torta di mele e pane a fette, una ricetta economica e gustosa!

Un dolce fantastico e “alla buona” proprio perché facilissimo e veloce da preparare: non saranno necessari utensili specifici di pasticceria, si prepara in meno di 10 minuti!

Profumatissimo grazie al limone, cremoso per le mele che in cottura di sfalderanno e speziato per la presenza della cannella, insomma un dessert genuino davvero irresistibile!

La ricetta è senza burro, olio e lievito ma useremo del pane raffermo in sostituzione della farina.

Torta di mele e pane a fette: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

300g pane di grano duro raffermo

3 mele grandi

40g mandorle a lamelle

130g zucchero di canna

cannella q.b.

1 limone grande spremuto e grattugiato

2 manciate di pinoli

2 manciate di uvetta reidratata

200ml latte

2 uova grandi

Leggi anche: torta di mele alla veneziana

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e foderate con della carta forno una tortiera apribile dal diametro di 22 cm. Tagliate il pane raffermo ricavando delle fette spesse circa 1cm. Sbucciate le mele e privatele del torsolo, tagliatele a lamelle sottili e mettetele in una ciotola. Spremete il succo di 1 limone e versatelo sulle mele. In una ciotola formate un composto unendo lo zucchero, i pinoli, la cannella, le mandorle, la buccia di limone grattata e l’uvetta. Mescolate con una forchetta. Prendete la tortiera e formate il primo strato di pane, versateci sopra un po’ del composto appena realizzato e poi disponete uno strato di mele. Continuate a stratificare in questo modo fino ad esaurire gli ingredienti facendo attenzione a riempire bene tutta la tortiera. Ora rompete le uova in una terrina e versateci il latte, mescolate con una forchetta e versate il tutto sulla superficie della torta: il liquido colerà all’interno e sarà assorbito in modo omogeneo dagli strati di pane. Spolverate la superficie della torta con una manciata di zucchero e un pizzico di cannella, lasciate assestare il dolce per 5 minuti e poi cuocetelo in forno a 180° statico per circa 35 minuti.

A cottura ultimata sfornate la torta, lasciatela raffreddare a temperatura ambiente e poi estraetela dalla tortiera.

Leggi anche: torta budino di mele cremosa

Servitela a fette con del miele e accompagnata da un buon caffè fumante!

Buon appetito!

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”