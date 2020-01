Nuovo alimento ritirato, contiene plastica: “C’è rischio serio per la salute”

Ennesimo alimento ritirato dal commercio per presenza di plastica: il RASFF lancia l’allarme ai consumatori

Poche ore fa il RASFF (Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi) ha lanciato l’allarme per l’imminente ritiro dal commercio di un prodotto alimentare, poichè contaminato da microplastiche. Scopriamo di più.

Allerta dell RASFF, la notifica allarma i consumatori

Secondo la notifica 2020.0317 del 22/01/2020, sarebbe stato richiesto l’imminente ritiro dal mercato di un particolare lotto di tonno in scatola all’olio di oliva.

Il tonno in questione proviene dall’Italia ed è stato commercializzato a Malta.

Attualmente però non sono stati ancora resi noti, ne il marchio, ne il lotto incriminato.

Il Sistema di allerta rapido per alimenti, a tal proposito ha tenuto a sottolineare quanto sempre più spesso siano rivenute all’interno dei prodotti da parte delle aziende produttrici la presenza di microplastiche all’interno degli alimenti, le quali vengono comunque eliminate nel corso del loro trattamento.

LEGGI ANCHE: Ritiro prodotto, allarme listeria: richiamo per formaggio di una nota marca

Tonno in scatola ritirato: ‘C’è rischio serio per la salute’

Secondo quanto rivelato dal Presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni d’Agata, il tonno segnalato dal RASFF è stato già acquistato da numerosi consumatori che con molta probabilità sarà consumato nei prossimi giorni.

Ciò ha messo comunque in luce una problematica molto seria e delicata ovvero, che diverse aziende e filiere non rispettano in maniera meticolosa determinate norme, e non vi siano gli adeguati controlli al fine proprio di evitare simili incidenti.

LEGGI ANCHE: Ritiro uova, ennesimo allarme per due note marche: “Rischio microbiologico”