Ritiro uova, ennesimo allarme per due note marche: “Rischio microbiologico”

Ennesimo allarme e ritiro uova di due note marche per rischio microbiologico. Ecco di cosa si tratta

Ritiro uova biologiche come indicato dal Ministero della Salute che ha attuato un piano per rischio microbiologico. Che cosa bisogna fare?

Uova biologiche ritirate dal Ministero della Salute

Nei giorni scorsi sono state ritirate le uova dell’azienda agricola biologica “Oliviero Claudio” vendute con il medesimo marchio, invitando i consumatori a restituire i lotti e non consumarli in caso di acquisto.

Nella giornata di ieri 22 gennaio il sito ufficiale del Ministero della Salute ha evidenziato che ci sono nuovi provvedimenti in merito allo stesso alimento prodotto dall’azienda agricola Oliviero Claudio di Via Rigrasso a Monasterolo di Saviglinano – Cuneo.

I marchi interessati sono Amadori e Conad Verso Natura, insieme anche a Cascina Italia. Il lotto interessato è il

5528139926

con scadenza all’8 febbraio 2020. Il prodotto da considerare è:

Amadori vario calibro confezione da 4 uova – agricoltura biologica

Cascina Italia confezioni d 4 uova

Conad Verso Natura confezione da 6 e da 2 uova sempre biologiche

Il Ministero invita tutti a non consumarle e riportare le confezioni al punto vendita dove sono state acquistate: l’importo verrà rimborsato anche senza la presenza di uno scontrino.

Il rischio in questione è microbiologico ma il Ministero non ha dato altri dettagli in merito.

È bene evidenziare che tale richiamo sia collegato con il precedente del 17 gennaio 2020 relativo ai lotti prodotti dall’Azienda Olivero Claudio per contaminazione microbiologica.

Si specifica che lo stesso Ministero potrebbe decidere se revocare o meno il ritiro. Per maggiori informazioni il consiglio è quello di consultare il sito ufficiale del Ministero della Salute.