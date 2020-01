Ritiro prodotto, allarme listeria: richiamo per formaggio di una nota marca

Ennesimo ritiro prodotto per allarme listeria: questa volta si tratta di un formaggio di una nota marca. Ecco i dettagli

Ritiro prodotto per uno dei formaggi di una nota marca, per allarme listeria. Tutti i dettagli.

Richiamo formaggio nota marca

Ennesimo richiamo per prodotti alimentari, dopo le uova ora il formaggio Il Puzzone di Moena Dop come da comunicato lanciato dalla azienda Aldi – catena di supermercati – che vende il prodotto in oggetto.

Il formaggio è il Puzzone di Moena Dop, marchio Regione che Vai dell’azienda fornitrice Trentin SpA, confezione da 200 grammi. I lotti da prendere in cosiderazione sono i seguenti:

21324

21324A

Il comunicato che si può leggere sul sito ufficiale della catena di supermercati Aldi evidenzia che in alcuni prodotti è stata riscontrata la presenza di Listeria Monocytogenes.

Questo è quanto emerso a seguito di alcuni test svolti da Aldi presso un laboratorio accreditato. Il fornitore Trentin SpA richiede quindi il ritiro immediato dei lotti sopra descritti per garantire una completa tutela del consumatore.

L’Azienda Aldi ha confermato di aver bloccato momentaneamente la vendita di questo formaggio e invita tutti i consumatori che lo hanno acquistato, a recarsi al primo punto vendita per la restituzione e il rimborso totale. Il rimborso avverrà anche senza la presenza di scontrino fiscale.

Per altre informazioni Aldi è a disposizione con il servizio clienti attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 sino alle 17 e poi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del sabato – al numero 800 370370.