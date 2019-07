Temptation Island, una fidanzata accetta di andare a letto con un tentatore

Temptation Island, una fidanzata del villaggio accetta la proposta indecente di un tentatore. Ecco di chi si tratta

Questa sera, 8 Luglio 2019, andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

I telespettatori assisteranno a nuovi e strabilianti colpi di scena nel corso della puntata, e a qualche scena piuttosto ‘incandescente’, lì sull’isola dove tutto o quasi è concesso.

Una coppia deciderà di abbandonare il programma da separati, una delle fidanzate invece accetterà una proposta piccante da parte di uno dei tentatori, un fidanzato chiederà ad una tentatrice di passare la notte insieme.

Tante novità bollenti sull’isola delle tentazioni di Canale 5. Qualche coppia è già scoppiata, altre continueranno a scoprire i limiti propri e delle loro relazioni.

Ma quali sono le novità inerenti alla puntata che verrà trasmessa sera? Scopriamolo insieme.

Una coppia abbandona il programma da separati

Dopo il falò anticipato Nunzia e Arcangelo, decideranno di abbandonare Temptation Island da separati.

Ma successivamente Nunzia presa dai sensi di colpa, si pentirà della sua scelta e chiederà di incontrare di nuovo, il ragazzo con cui è unita dall’età di 13 anni.

Quale sarà l’esito del falò? Arcangelo rimarrà fermo nella sua posizione o farà un passo indietro?

Una fidanzata accetta di andare a letto con un tentatore

Sappiamo benissimo che non avevate alcun dubbio, su quale delle fidanzate avesse accettato la proposta indecente. Si tratta di lei, Jessica, infatuata, cotta di Alessandro, con cui dal primo istante sta mettendo a repentaglio la sua storia d’amore con Andrea.

La ragazza infatti, in uno scambio di battute con Alessandro avrebbe risposto ‘si’ alla domanda del tentatore che le ha chiesto ‘vieni a letto?’.

Andrea, l’uomo con il quale si sarebbe dovuta sposare, sta arrivando al limite della sopportazione.

Sarà tutto reale? c’è chi sostiene che almeno la loro storia non sia che una messa in scena per far soldi e diventare popolari. Sarà così? Che scelta prenderà Andrea? Continuerà la sua avventura sull’isola oppure deciderà di abbandonare il programma dopo l’ennesima umiliazione?

Raffaella Mennoia, autrice del programma smentisce però tali accuse dichiarando tramite una IG Stories:

“Non faremmo mai un torto a voi che da anni ci dimostrate così tanto affetto”

Proposta bollente per una tentatrice

In ultimo, falò in arrivo per un’altra coppia, quella formata da Ilaria e Massimo.

L’uomo chiederà infatti alla single e avvenente tentatrice Elena di trascorrere la notte insieme. Ilaria, accecata dalla rabbia e dall’umiliazione, scatena la sua ira. Sarebbe pronta a mettere un punto di fine alla sua storia con Massimo.

Sono ancora tanti i colpi di scena a cui assisteremo stasera, per scoprirli non vi basterà che sintonizzarvi su Canale 5 a partire dalle 21.15 e godervi lo spettacolo.