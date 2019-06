Temptation Island, una coppia prende il giro il programma: ‘Hanno mentito per soldi’

Temptation Island una coppia ‘truffa’ il programma: ‘Hanno mentito per visibilità e denaro’. Ecco di chi si tratta

Ieri sera, Martedì 24 Giugno, è iniziata la nuova edizione di ‘Temptation Island’ l’isola delle tentazioni.

A condurre il ‘gioco’ Filippo Bisciglia, il quale ha presentato al pubblico di Mediaset le se nuove coppie che si metteranno alla prova nel corso delle settimane per testare la propria fedeltà e i propri sentimenti.

Location, il Villaggio di Santa Margherita di Pula, dove corteggiatori e corteggiatrici, si insinueranno come aghi nella pelle, tra i desideri e le convinzioni dei partecipanti.

Temptation Island, coppia raggira la produzione

Un inizio col botto, potremmo dire. Solo ieri ha avuto inizio la nuova edizione dell’Isola delle tentazioni, e già il clima si è fatto bollente e teso.

Una delle coppie, quella formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello, ha ritenuto opportuno a poche ore dal loro approdo nel Villaggio, di un confronto aperto.

I due pare abbiano annullato le nozze, le quali si sarebbero dovute celebrare il 9 Giugno, in quanto lei, Jessica non sarebbe più tanto sicura dei suoi sentimenti verso Andrea.

I due, avrebbero così deciso di partecipare al reality affinchè Jessica trovasse le conferme ai suoi dubbi prima di pronunciare il fatidico ‘si’.

L’uomo avrebbe richiesto subito il confronto dopo aver visto la sua amata avvicinarsi un pò troppo ad Alessandro Zarino.

Un confronto che però è stato rifiutato da Jessica, la quale ha risposto di voler proseguire la sua avventura sull’isola per i prossimi 21 giorni.

Andrea e Jessica raggirano la produzione: i messaggi incastrano la coppia

Secondo quanto riportato da veryinutilpeople.it, alcuni conoscenti della coppia, avrebbero rivelato che i due in realtà avrebbero solo postecipato le nozze per acquisire visibilità al pubblico.

Inoltre dichiarano che i due sono la classica coppia donna comandante e uomo zerbino, in cui lei lo userebbe per i suoi viaggi e lui acconsentirebbe ad ogni sua richiesta.

Ecco cosa rivela uno dei testimoni:

“Sono della provincia di Padova. Lei lo usa come bancomat per farsi i viaggi da influencer. Tra l’altro una mia amica mi ha appena detto che sono stati beccati insieme in una pizzeria di Montegrotto Terme. Hanno deciso di posticipare il matrimonio per business: lei per aumentare i followers (partendo da 10K iniziali) e lui per attirare più clienti, perché è parrucchiere e ha un negozio. Sono falsissimi”

Un altra testimonianza confermerebbe le dichiarazioni precedenti:

“Io conosco Andrea tramite un amico nostro in comune.. Io abitando a Verona e loro a Padova ho sempre sentito del fatto che Jessica lo usa come uno schiavo per i viaggi e comunque lui non si è mai lamentato. Ora fa il cane bastonato. Ma che ridicoli. Comunque lei ha sempre fatto la zo***la per il soldi”

Se così fosse, si tratterebbe di truffa, saranno presi dei provvedimenti in merito?

Per scoprirlo dovremo attendere la seconda puntata del programma in onda il prossimo Lunedì 1 Luglio, in prima serata su Canale 5.