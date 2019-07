‘Le coppie si sono accordate’: bufera su Temptation Island, la tremenda voce

Temptation Island è tra i programmi più seguiti del momento, e quella del 2019 si sta rivelando essere la più interessante e ricca di colpi di scena. Ma qualcuno pone dei dubbi a riguardo.

Chi? Una ex concorrente Raffaella Giudice, la quale partecipò all’isola delle tentazioni nell’edizione 2018 del format del colosso Mediaset, insieme al fidanzato Andrea Celentano. La ragazza di recente ha rilasciato delle dichiarazioni a Fanpage.it, in merito. La tremenda soffiata sull’edizione 2019 del format.

Raffaella Giudice di recente intervistata da FanPage.it, ha voluto parlare dell’ultima edizione di Temptation Island, portando all’attenzione dei telespettatori una serie di rivelazioni, gravi, rispetto all’organizzazione del programma quest’anno:

‘Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati’

poi prosegue tirando in ballo una delle concorrenti dell’isola delle Tentazioni, Katia, il cui comportamento al falò, si sarebbe manifestato al quanto anomalo, ecco perchè:

‘Katia la ‘fotonica’ è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò, non so come faccia visto il grado di ansia che caratterizza quei momenti. Non voglio pensare che si siano accordati già prima di entrare perché sarebbe terribile, anche nei confronti della redazione’