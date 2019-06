Succo di ananas: ecco tutti i benefici per la salute

Gli ananas sono frutti tropicali che, oltre ad essere buoni, hanno tanti benefici per la salute.

Cos’è l’ananas?

È un frutto tropicale, con interno giallo brillante e esterno coperto di spine. È agro-dolce nel gusto. Fresco o conservato, l’ananas è salutare in qualsiasi forma. Inoltre, è conosciuta come la “regina dei frutti” ed è il terzo frutto tropicale coltivato nel mondo.

Riduce il colesterolo

Un bicchiere refrigerato di succo d’ananas può abbassare i livelli di colesterolo alto. Ha un impatto significativo sui lipidi plasmatici. Inoltre, molti studi hanno concluso che il consumo regolare di succo di ananas normalizza la pressione sanguigna.

Rafforza le ossa

Il succo di ananas è estremamente utile per costruire ossa più forti. Questo frutto tropicale è arricchito con manganese, che assicura ossa e tessuti forti.

Guarisce lesioni

Non ci crederai, ma questo succo appetitoso può funzionare anche come medicina. Il succo ha la bromelina, che può essere utile quando si tratta di lesioni ai tendini o strappi muscolari. Il componente riduce i livelli di malondialdeide che possono causare mutazioni ai tessuti. Secondo gli esperti, bere succo d’ananas guarisce le ferite e assicura un rapido recupero.

Allevia il dolore alle articolazioni

Essendo arricchito con qualità anti-infiammatorie, allevia i crampi muscolari e il dolore alle articolazioni. Inoltre, la bromelina trovata nel succo può trattare l’artrite.

Promuove la fertilità maschile

L’enzima manganese trovato nel succo è noto per incrementare la qualità dello sperma. Un bicchiere di succo di ananas fresco contiene 1,3 mg di manganese, dose sufficiente da consumare in un solo giorno. Secondo uno studio recente, questo enzima può migliorare e aumentare la mobilità dello sperma.

Aumenta l’energia

Il tuo corpo ha bisogno di una quantità immensa di nutrienti per rimanere attivo ed energico. Funziona correttamente quando tutti i minerali e le vitamine richiesti vengono somministrati regolarmente. Un bicchiere di succo d’ananas ha tutti i componenti necessari, tra cui la vitamina C.

La vitamina C si combina con la vitamina B1 che, non solo potenzia il metabolismo, ma dà una bella spinta all’energia.

Previene l’anemia

Gli ananas sono davvero un dono della natura. Oltre a tutte le vitamine, questo frutto è ricco di ferro, che è essenziale quando ci si trova di fronte a persone che soffrono di carenza di ferro. Se vengono consumati crudi o consumati sotto forma di succo, i minerali presenti contribuiscono alla formazione dei globuli rossi. Meno globuli rossi nel sangue causano anemia, che a sua volta può portare a una serie di disturbi della salute.

Assicura una corretta digestione

Il consumo di fibre è fondamentale per mantenere una corretta digestione. È possibile ottenere una quantità decente di fibre dal succo d’ananas. Non solo calma il tuo sistema digestivo, ma migliora anche il tuo movimento intestinale. Molti studi hanno dimostrato la sua efficacia nel trattamento della stitichezza.

Riduce il rischio di cancro

Gli antiossidanti sono noti per tenere a bada il rischio di cellule cancerose. Secondo uno studio recente, la presenza di antiossidanti e di bromelina può combattere le cellule cancerogene e i radicali liberi. L’enzima della bromelina ha il potenziale per impedire la crescita delle cellule cancerogene. Inoltre, il succo di ananas funziona anche come un potenziatore di immunità e può prevenire lo sviluppo di vari tipi di cancro.

Incentiva la salute cardiovascolare

Le malattie cardiache sono comuni e uno dei principali fattori associati a loro è il colesterolo alto. Altri fattori, ad esempio, sono anche una dieta povera, l’inattività fisica e lo stress che contribuiscono ai problemi cardiaci.

Puoi migliorare la tua salute cardiovascolare consumando succo d’ananas poiché ricco di minerali, fibre e vitamine che assicurano una corretta funzione cardiaca. Questi componenti aiutano anche a ridurre i livelli di colesterolo cattivo.